Amazon Zahlungsmethoden: Welche gibt es und verwaltet man sie?

Amazon bietet eine Vielzahl an Produkten an und ebenso viele Möglichkeiten sie zu bezahlen. Doch welche Zahlungsarten gibt es bei Amazon und wie könnt ihr sie in eurem Account verwalten? Wir helfen euch, die passende Zahlungsmethode für euren nächsten Einkauf zu finden.

Die Zahlungsmethode kann für jede Bestellung separat eingestellt werden. Dabei könnt ihr die verschiedenen Optionen beim Bezahlvorgang einrichten und auswählen. Um Zeit zu sparen, lassen sich die Bezahlmethoden auch vorab im Konto bei Amazon hinterlegen. Hier kann man zudem nachträglich Daten ändern und zum Beispiel die Kontoverbindung anpassen. Doch welche Zahlungsmethoden bietet Amazon überhaupt?

Amazon-Zahlungsarten im Überblick

Ihr habt bei Amazon verschiedene Möglichkeiten, Einkäufe online zu bezahlen. Für jedes Amazon-Konto lassen sich mehrere Zahlungsoptionen hinzufügen, sodass ihr nicht auf einen Weg festgelegt seid. Diese Zahlungsarten stehen euch zur Verfügung:

Bei der Zahlungsart steht euch oft auch Zahlen auf Rechnung bei Amazon zur Verfügung. (© GIGA)

Beachtet, dass diese Zahlungsarten für Bestellungen direkt bei Amazon gelten. Bei Marktplatz-Anbietern können die verfügbaren Optionen variieren. Zudem sind einzelne Bezahloptionen für Artikelgruppen und Kunden möglicherweise ebenfalls nicht verfügbar. Vor allem, wenn es vorher Probleme bei Zahlungen gab, werden manchmal Beispiel Methoden wie der Ratenkauf oder Bankeinzug vorübergehend abgelehnt. In diesem Fall verweist Amazon auf die Bezahlung per Kreditkarte, die für den Händler sicherer ist.

Zahlungsarten verwalten

Ihr könnt eure Zahlungswege bereits vor einer Bestellung bei Amazon hinterlegen, um zukünftig schnell darauf zuzugreifen. Aus Sicherheitsgründen müsst ihr aber bestimmte Angaben noch einmal machen, wenn sich zum Beispiel eine neue Lieferadresse angegeben wird. So speichert ihr die Bezahldaten:

Meldet euch in eurem Amazon-Konto an. Wählt den Abschnitt „Mein Konto“ aus. Wechselt in den Abschnitt „Meine Zahlungen“. Hier findet ihr den Button „Zahlungsart hinzufügen“. Wählt eine der verfügbaren Optionen aus und gebt eure Daten ein.

An dieser Stelle könnt ihr auch bereits gespeicherte Daten ändern oder löschen.

Im „Wallet“ könnt ihr eure Zahlungsdaten verwalten (© GIGA)

Mit PayPal bei Amazon zahlen? Diese Zahlungsarten werden nicht akzeptiert

Auch wenn PayPal eine weitverbreitete Zahlungsmethode bei Online-Shops ist, bietet Amazon diese Option nicht an. Mit „Amazon Pay“ hat der Online-Handelsgigant einen ähnlichen Bezahldienst im Angebot, sodass man sich keine Konkurrenz für das hauseigene Produkt schaffen möchte. Amazon Pay steht als Bezahloption bei vielen Online-Shops abseits von Amazon.de zur Verfügung und greift auf die bei Amazon hinterlegten Zahlungsmethoden zu.

Neben PayPal sind weitere gängige Zahlungsmethoden bei Amazon ausgeschlossen:

PaysafeCard (nur über Umwege möglich)

Vorabüberweisung

Nachnahme

Scheck

Vorauszahlung

Barzahlung

Zahlungsart Amazon auf Rechnung nutzen: Das sind die Voraussetzungen

Wenn ihr Privatkunde seid, könnt ihr bei Amazon auf Rechnung bezahlen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Lieferadresse in Deutschland oder Österreich

Lieferadresse muss die Hausanschrift sein und mit der Rechnungsadresse übereinstimmen

Kunde ist älter als 18 Jahre

Neukunden können nur bis zu einem Wert von 100 Euro bei Amazon auf Rechnung bezahlen

Die Bestellung wird nicht bei einem Drittanbieter von Amazon-Marketplace aufgegeben

E-Books, MP3-Downloads, Software-Downloads und Gutscheine können bei Amazon leider nicht per Rechnung bezahlt werden. Außerdem prüft Amazon das Ausfallrisiko und kann euch die Zahlungsoption Rechnung verwehren. Wenn ihr die Amazon-Rechnung ausdrucken wollt, zeigen wir euch an anderer Stelle, wie das geht.

Achtung: Amazon berechnet euch für die Zahlung per Rechnung 1,50 Euro für Kunden aus Deutschland pro Lieferung. Wenn ihr diese Gebühr vermeiden wollt, dann nutzt die Monatsrechnung. Die ist nämlich kostenlos.

Nicht immer bietet Amazon alle Zahlungsarten an. In Einzelfällen behält sich das Unternehmen vor, die Zahlungsoptionen beispielsweise auf Kreditkartenzahlung zu begrenzen. Die Abbuchung erfolgt bei Amazon immer erst, wenn eine Bestellung verschickt wurde. Das gilt auch für Vorbestellungen. Dabei wird in der Regel der niedrigste Preis berechnet, für den der Artikel in der Vorbestellphase bei Amazon angeboten wurde.+