Amazon-Ratenzahlung: So funktioniert die Finanzierung

Amazon bietet für Bestellungen verschiedene Zahlungsmethoden an. Neben Kreditkarte, Bankeinzug und Kauf auf Rechnung kann man unter bestimmten Voraussetzungen kann man auch in Raten bezahlen. Über „Amazon Pay“ kann man die Ratenzahlung jetzt auch bei anderen Online-Händlern auswählen.

Finanzierung vs. monatliche Zahlungen

Amazon bietet zwei verschiedene Arten der Ratenzahlung an:

Finanzierung : Klassischer Ratenkredit über die Barclaycard Bank. Ihr könnt eine Laufzeit von 3 bis 48 Monaten wählen.

: Klassischer Ratenkredit über die Barclaycard Bank. Ihr könnt eine Laufzeit von 3 bis 48 Monaten wählen. Monatliche Zahlungen: Der Kaufpreis wird in 5 gleiche Monatsraten aufgeteilt. Hier handelt es sich nicht um einen Kredit und es fallen auch keine Zinsen an.

Kauf auf Raten bei Amazon: Das sind die Bedingungen für eine Finanzierung

Die Ratenzahlung kann unter bestimmten Voraussetzungen als Zahlungsoption für die genannten Produkte ausgewählt werden. Der Kaufpreis wird in fünf gleiche Raten aufgeteilt. Der effektive Jahreszins liegt bei 7,69 Prozent. Finanzierungskosten können aber bei Aktionen manchmal entfallen. Die Raten werden alle 30 Tage eingezogen. Voraussetzungen für die Finanzierung über die Barclaycard Bank sind:

Im Warenkorb müssen sich Artikel mit einem Gesamtwert von 100 Euro bis 3000 Euro befinden.

befinden. Die Laufzeit kann flexibel von 3 bis 48 Monaten ausgewählt werden.

In der Regel fällt ein effektiver Zinssatz von 7,69 % an. Aktionsweise gibt es manchmal auch eine 0%-Finanzierung .

. Das Produkt muss direkt über Amazon und nicht über einen Drittanbieter verkauft werden.

und nicht über einen Drittanbieter verkauft werden. Die Finanzierung ist nur für Amazon-Mitglieder ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland verfügbar.

Die Mindestrate liegt bei 20 Euro pro Monat .

. Ausgenommen sind einige Artikelkategorien wie digitale Güter oder Geschenkgutscheine.

Es dürfen keine Zahlungsausfälle in der Vergangenheit aufgetreten sein.

Wurde die Ratenzahlung genehmigt, steht sie für bis zu zehn Amazon-Bestellungen zur Verfügung. Ihr könnt also weitere Online-Einkäufe in Raten bezahlen, ohne erneut einen Antrag ausfüllen zu müssen.

Alle Bedingungen im Detail gibt es bei Amazon.

Monatliche Zahlungen bei Amazon

Daneben könnt ihr die Ratenzahlung auch direkt auf der Angebotsseite auswählen, wenn sie verfügbar ist. Bevor ihr den Artikel in den Warenkorb legt, könnt ihr hier auswählen, ob ihr auf einen Schlag oder in fünf Raten bezahlen möchtet. Dieser Zahlungsweg ist abzugrenzen vom oben genannten Finanzierungskauf. Die fünf monatlichen Zahlungen stehen nur für ausgewählte Produkte zur Verfügung. Hierbei wird kein Kredit abgeschlossen, stattdessen teilt Amazon den Zahlungsbetrag einfach in fünf Raten ohne zusätzliche Gebühren.

Die Ratenzahlung könnt ihr direkt auf der Angebotsseite auswählen (© amazon.de / GIGA)

Wie funktioniert die Ratenzahlung bei Amazon?

Die Ratenzahlung bietet sich zum Beispiel an, wenn man einen größeren Einkauf tätigen will und die Bezahlung dabei über mehrere Monate verteilen möchte. Viele Online-Händler bieten diese Zahlungsoption an. Bei Amazon kann eine „0 %“-Finanzierung unter bestimmten Bedingungen abgerufen werden.

Amazon schloss die Ratenzahlung lange Zeit aus, danach war sie lange Zeit nur für Amazon-eigene Produkte wie FireTV-Geräte und Kindle-Reader verfügbar. Inzwischen könnt ihr diese Zahlungsmethode aber für die meisten Einkäufe auswählen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. So funktioniert es:

Führt eure Amazon-Bestellung wie gewohnt durch. Es muss ein Mindestbestellwert von 100 Euro erreicht werden, darunter steht der Ratenkauf nicht zur Auswahl. In der Kasse wählt ihr die „Finanzierung“ oder „monatliche Zahlung“ als Zahlungsmethode. Ihr müsst die Ratenzahlung beantragen. Gebt dafür alle notwendigen Daten ein. Zudem müsst ihr euch online per WebID ausweisen. Ihr erhaltet per E-Mail direkt eine Antwort mit einer Zusage oder Ablehnung des Finanzierungsantrags. Danach wird eure Bestellung bearbeitet und verschickt. Wird die Finanzierung abgelehnt, ist der Ratenkauf aus verschiedenen Gründen für euch nicht möglich. Ihr kehrt zur Kasse zurück und müsst eine andere Zahlungsmethode für den Amazon-Einkauf auswählen.

Die erste Rate wird beim Versand fällig, die Folgenden dann jeweils 30 Tage später. Für die Ratenzahlung wird ein Kredit bei der Barclaycard-Bank aufgenommen. Wird ein Artikel zurückgegeben, wird auch der Finanzierungsantrag storniert. Bereits bezahlte Raten bekommt ihr wieder gutgeschrieben. Bei einer Rückgabe innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Versand gibt es auch die Finanzierungszinsen zurück.

Ratenzahlung mit Amazon Pay: Auch bei anderen Händlern möglich

Mit „Amazon Pay“ hat der Online-Handelsgigant einen eigenen Bezahldienst, den man auch abseits von Amazon bei anderen Online-Shops nutzen kann. In Kooperation mit Barclays könnt ihr so auch Amazon Pay für die Ratenzahlung nutzen, wenn die Bezahloption beim entsprechenden Anbieter verfügbar ist.

Beim Ratenkauf über Amazon Pay kann eine Finanzierung in einem Zeitraum von bis zu 48 Monaten ausgewählt werden. Auch hier muss der Warenkorbwert mindestens 100 Euro betragen. Der effektive Jahreszins liegt bei 7,69 Prozent.