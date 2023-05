Manchmal stellt man auf seinen Kontoauszügen unbekannte Abbuchungen fest. So kann es passieren, dass man den Anbieter „Stichting Custodian Worldpay“ in seinen Banktransaktionen findet. Was ist das und warum wird von dem Anbieter Geld eingezogen?

Gerade wenn man seine Kontodaten online nutzt, sollte man seine Geldausgänge immer im Auge behalten, da Betrüger manchmal auf fremde Konten zugreifen. Im Fall von „WorldPay“ liegt aber vermutlich eher kein Betrug vor.

Abbuchung von (Stichting Custodian) WorldPay AP Limited: Was ist das & wie kann man kündigen?

„WorldPay“ ist kein Online-Shop, sondern ein Dienstleister, der Zahlungen abwickelt. Wurde also Geld unter diesem Namen vom Konto abgebucht, hat man nicht direkt dort etwas gekauft, sondern bei einem anderen Online-Anbieter. WorldPay AP ist lediglich der Vermittler, der dafür sorgt, dass das Geld beim Käufer abgebucht wird und beim Verkäufer eingeht.

Stellt ihr eine Zahlung durch WorldPay AP fest, überlegt, ob ihr in der jüngeren Vergangenheit etwas in einem Online-Shop bestellt habt.

Auch wiederkehrende Abo-Gebühren können hierdurch eingezogen werden.

Zahlungen für digitale Einkäufe werden ebenfalls durch WorldPay bearbeitet. Möglicherweise habt ihr also nichts gekauft, was per Post geliefert wurde, sondern einen Inhalt in einem Spiel.

Warum bucht WorldPay vom Konto ab?

Häufig taucht „Stichting Custodian Worldpay“ als Zahlungempfänger auf, wenn man bei der Zahlungsabwicklung den Anbieter „Klarna“ ausgewählt hat. Klarna und Worldpay haben eine Partnerschaft. Dadurch wird manchmal nicht „Klarna“ auf dem Kontoauszug aufgeführt, sondern WorldPay. Bei einigen Anbietern wird WorldPay auch verwendet, um Kreditkartenzahlungen abzuwickeln.

Stellt ihr Unstimmigkeiten bei Zahlungen über „Stichting Custodian Worldpay“ fest, kontaktiert zunächst nicht Worldpay, sondern den entsprechenden Online-Shop. Hier wird überprüft, ob eine Zahlung richtig durchgeführt wurde. Ihr könnt beim Shop auch ermitteln, wofür genau Geld abgebucht wurde. Falls ihr nicht herausfinden könnt, an wen das Geld gezahlt wurde, kontaktiert den Anbieter, den ihr für die Zahlung ausgewählt habt. Habt ihr also zum Beispiel per Sofort-Überweisung gezahlt, die durch Worldpay abgebucht wurde, wendet euch an Klarna, bei einer Kreditkartenzahlung an euren Kreditkartenanbieter.

