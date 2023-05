Deutschlands größte Direktbank hat ihre App umgebaut. Mit dem Update der ING-App wurden nicht nur kleinere Fehler behoben, denn Kunden erwartet auch eine ganz neue Menüführung. Auf die bisherige Seitennavigation wird verzichtet.

ING-App Banking to go im neuen Design

Die rund drei Millionen ING-Kunden, welche die App Banking to go auf ihrem Smartphone installiert haben, müssen sich umstellen. Die Direktbank hat ein umfangreiches Update für die App verteilt, die mehr bietet als nur kleinere Fehlerbehebungen. Kunden erwartet eine neue Menüführung, die sich deutlich von der bisherigen unterscheidet.

Der sichtbarste Unterschied in der aufgefrischten ING-App mit der Versionsnummer 6.0.3 betrifft die ganz neue Menüleiste am unteren Bildschirmrand. Der Bank zufolge soll die Navigation innerhalb der App so vereinfacht werden.

Die neue Navigation der ING-App. (Bildquelle: ING

Die Menüleiste besteht aus den Unterpunkten Konten, Aufträge, Investieren, Produkte und Profil. Die einzelnen Menüelemente sind selbsterklärend, hinter Produkte lassen sich einige Kredit- und Sparoptionen finden. Diese rückt die ING mit dem Update etwas stärker in den Vordergrund. Auch das Werbeprogramm für Neukunden lässt sich über diesen Punkt jetzt erreichen. Unter dem Punkt Profil bietet die App zusätzlich einen Überblick der aktiven Karten sowie die Geldautomatensuche.

Von der bisher verwendeten Seitennavigation ist in der App nichts mehr zu finden (Quelle: Techbook). Diese ließ sich über ein Symbol mit drei horizontalen Strichen (Hamburger-Menü) aufrufen und verlangte entsprechend immer erst einen Tipp auf das Display, bevor einzelne Punkte aufgerufen werden konnten. Dieser Schritt entfällt mit der neuen Navigation.

ING: App-Update wird verteilt

Die Direktbank ist gerade dabei, die aktualisierte App für Android und iOS an seine Kunden zu verteilen. Manche Nutzer haben die Aktualisierung schon erhalten, während sich andere noch etwas gedulden müssen. Wie immer werden Updates dieser Art in Schüben verteilt.

