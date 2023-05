Mit einer neuen Telefon-Masche werden Sparkassen-Kunden übers Ohr gehauen. Die Betrüger gehen geschickt vor und wollen zuerst an die PIN und dann die EC-Karte. Vor diesen Anrufen warnt jetzt das Geldhaus.

Mancher Anruf kann richtig ins Geld gehen. Das gilt aber nicht nur für teure Gewinnspiele oder Horoskop-Hotlines. Aktuell warnt die Sparkasse Duisburg vor Fake-Anrufen, mit denen ganz gezielt Sparkassen-Kunden übers Ohr gehauen werden.

Sparkasse warnt vor neuem Telefon-Betrug

In eindringlichen Worten warnt die Sparkasse Duisburg vor einer neuen Betrugsmasche. (Bildquelle: Sparkasse Duisburg)

Die Masche funktioniert so: Betrüger rufen Sparkassen-Kunden an und geben sich am Telefon als Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung der Sparkasse Duisburg aus. Angeblich habe die Firma „Zando“ mehrfach versucht, höhere Geldbeträge vom Konto der Kunden abzubuchen. Zur Sicherheit müsse nun der Magnetstreifen der EC-Karte geprüft werden.

Dafür brauche die Sparkasse sowohl EC-Karte als auch PIN. Der PIN wird direkt am Telefon erfragt, eine Auszubildende werde im Anschluss an das Telefonat die Kunden besuchen und die Karte zur Überprüfung abholen. Am Tag darauf sollen die Kunden dann eine Rückmeldung erhalten.

Das ist ein Betrug!

Laut Sparkasse Duisburg fragen Mitarbeiter Kunden nicht nach persönlichen Daten – weder persönlich, telefonisch oder per E-Mail. Das gelte insbesondere für PINs, TANs oder Passwörtern (Quelle: Sparkasse Duisburg).

Wer so einen Anruf erhält, sollte also sofort auflegen.

