Über das Callcenter mit der Nummer 021136189054 haben wir bereits berichtet – mit anderen Endziffern. Das bedeutet aber, dass man sie endlich anzeigen kann. Außerdem lassen sie sich so einfach blockieren.

Die Rufnummer 021136189054 ist nur eine in einer ganzen Betrugsreihe. Bislang haben wir über die Kriminellen unter den Nummern 021136189059 und 021136189051 berichtet. Die Lügenmasche ist jedes Mal gleich, aber die Rufnummerngasse weist darauf hin, dass ihr bei so einem Anruf eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur einreichen könnt. Ihr könnt diese Nummern nämlich zurückrufen und hört dann eine Bandansage. Die „Hauptnummer“ lässt sich mit einfachen Mitteln blockieren, sodass zukünftige Betrugsversuche ins Leere laufen.

Telefonnummer 021136189054 – was wollen die?

Dieses Callcenter versucht gleich mehrere Betrugsmaschen.

Während die Nummern 021136189059 und 021136189051 es mit dem „Stadtwerke-Trick“ versuchten, behaupten diese Anrufer, ihr hättet ein Abo nicht gekündigt.

Angeblich habt ihr ein Gewinnspiel- oder Lotto-Abo abgeschlossen, das anfangs kostenlos war, sich aber nun in ein kostenpflichtiges Abo zu 39,99 Euro pro Monat umwandelt.

Auffallend ist, dass die Anrufer bereits eine Menge eurer Daten haben und nun eure IBAN bekommen wollen.

Dazu rufen sie so lange an, bis sie jemanden erreichen – oft auch in kurzen Abständen.

Teilweise erfolgen auch nur „Ping-Anrufe“, mit denen ein Wählcomputer die Existenz der Nummer prüft. Es klingelt einmal und dann ist niemand in der Leitung.

Wenn ihr die Lügen anzweifelt, werden die Anrufer schnell frech, bevor sie auflegen.

Grundsätzlich sind diese Anrufe illegal und wenn ihr die Zeit habt, solltet ihr sie nicht nur bei der Bundesnetzagentur melden, sondern auch bei der Polizei anzeigen. Das könnt ihr auch über die „Onlinewache“ tun.

Eventuell abgeschlossene Abos werdet ihr relativ einfach los. Solche Abos müssen immer nachgewiesen werden und dazu reicht eine Aufnahme des Telefonats nicht aus. Ihr müsst sie schriftlich bestätigen, nachdem ihr schriftliche Unterlagen bekommen habt.

Rufnummerngasse 021136189*** sperren

Wie ihr an den Rufnummern 02113618905-1, 02113618905-4 und 02113618905-9 seht, gehören sie alle zu einer „Rufnummerngasse“. Wenn ihr also die Abfolge 0211361890** blockiert, können sie euch auch mit weiteren Endziffern nicht mehr belästigen. Bei Android, im Festnetz und in der Fritzbox ist das relativ einfach:

Ihr könnt jede Telefonnummer im iPhone und Android-Handy blockieren. Die nötigen Schritte zeigt euch unser Video. Zumindest für Android gibt es aber Apps, die jeden Anrufer abfangen und bestimmte Nummern oder Rufnummerngassen abweisen.

Um eine Telefonnummer im Festnetz der Telekom zu blockieren, ruft ihr einfach das „Telefoniecenter“ im Browser auf. Dort lassen sich auch Rufnummerngassen sperren, wenn ihr am Ende des Sternchen „*“ als Platzhalter für die letzten Zahlen einsetzt.

Genauso könnt ihr Anrufer in der Fritzbox blockieren. Hier tragt ihr die einzelnen Nummern oder Anfänge von Rufnummern in die Sperrliste ein.

