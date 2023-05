Wenn euch jemand anruft, sich als Mitarbeiter von o2 ausgibt und dann nur eure persönlichen Daten abfragt, erscheint das sehr seltsam. Wie sieht es mit den Anrufen der Telefonnummer 017688854745 aus? Sind die echt, handelt es sich um Betrug und was wollen die wirklich?

Die Rufnummer 017688854745 ähnelt in ihrem Aufbau einigen anderen Nummern, über die wir kürzlich berichtet haben. Zumindest ist der Anfang bei dieser Nummer oder der 017688854941 immer gleich. Da bei den Anrufen nur Daten abgefragt werden und die Anrufer nichts verkaufen wollen – sind sie deswegen seriös?

Wer steckt hinter der Nummer 017688854745 und was wollen die Anrufer?

Die Anrufer melden sich als o2-Mitarbeiter, die eure Daten abgleichen möchten .

. Dazu fragen sie einige eurer Daten ab und lassen sie sich am Telefon bestätigen.

Die Telefonnummer 017688854745 lässt sich zurückrufen und ihr erreicht dort tatsächlich eine Supportabteilung von o2 – die Nummer ist also echt !

! Wenn ihr am Telefon eure Daten nicht bestätigen möchtet, weisen euch die Anrufer darauf hin, dass ihr sie auch selbst entweder in der o2-App oder im Kundenportal kontrollieren und abgleichen könnt.

Die o2-Apps für Android oder iPhone bekommt ihr unter diesen Links:

Mein o2 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Warum ruft euch diese Nummer wirklich an?

Auf einer eigenen o2-Seite zum Datenabgleich erklärt das Unternehmen seine Gründe für diese Anrufe. Dort wird auch gesagt, dass ein Anruf einer Nummer die mit 017688854 anfängt ziemlich sicher echt ist. Allerdings wäre es für Betrüger kein Problem, diese Nummern mit Hilfe von „Call-ID-Spoofing“ zu fälschen.

In erster Linie geht es o2 angeblich darum, eure persönlichen Daten in der Kundendatenbank zu prüfen. Laut den AGB seid ihr in der Pflicht, jede Änderung eurer Adresse oder eures Namens (Heirat) zu melden.

Allerdings wird bei diesen Anrufen auch euer Einverständnis zur Kontaktaufnahme abgefragt. Wenn ihr also Werbeanrufen von o2 widersprochen habt, achtet bei diesen Telefonaten darauf, dass das so bleibt. Das könnt ihr aber auch jederzeit selbst wieder im Kundenportal ändern.

