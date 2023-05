Wer auf der Suche nach einem neuen Notebook ist und gleichzeitig einen Handytarif benötigt, kann bei einigen Anbietern ein Notebook als Zugabe zum Handyvertrag bekommen und dabei noch Geld sparen. Um euch einen Überblick zu verschaffen, haben wir hier die aktuellen Top-Angebote im Mai zum Thema Handyvertrag mit Notebook zusammengestellt.

Wer ein neues Notebook braucht und zeitgleich auf der Suche nach einem Mobilfunktarif ist, kann bei vielen Anbietern einen Laptop als Prämie zum Handyvertrag bekommen und dabei auch noch Geld sparen. Es kann jedoch vor allem Sinn ergeben, ein solches Angebot wahrzunehmen, wenn ihr den Kaufpreis des Notebooks nicht auf einmal aufbringen möchtet oder könnt. Wir haben uns die aktuellen Angebote im März genau angesehen, sämtliche Kosten berechnet und stellen euch im Folgenden die besten Deals vor. Allerdings solltet ihr beachten, dass die Notebook-Tarif-Bundles schnell ausverkauft sein können.

Curved: MacBook Air (M1) mit 25‑GB-Tarif

Bei Curved bekommt ihr gerade einen besonders günstigen Handytarif mit Allnet- und SMS-Flat sowie 25 GB Datenvolumen zusammen mit dem beliebten Macbook Air M1 von Apple als Prämie (Angebot bei Curved ansehen). Für den „Mobile M“-Tarif im o2-Netz zahlt ihr 59,99 Euro im Monat plus einmalig 5,99 Euro für Zuzahlung und Versand. Das Besondere bei diesem Tarif: Das Datenvolumen steigt pro Jahr um 5 GB an.

Tarif: 25 GB 5G (max. 300 Mbit/s) und Allnet-Flat im o2 -Netz

(max. 300 Mbit/s) und Allnet-Flat im -Netz 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Pro Jahr steigt das Datenvolumen um 5 GB an

an Kosten: 59,99 Euro im Monat + einmalig 5,99 Euro für Zuzahlung und Versand = 1.445,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Gesamtkosten nach 24 Monaten Aktueller Online-Bestpreis für das Macbook Air M1 laut idealo.de: 899 Euro

Effektive Tarifkosten: 1.445,75 Euro - 899 Euro = 546,75 Euro (entspricht 22,78 Euro im Monat)

Lest hier mehr zum Angebot:

Bei o2 bekommt ihr gerade einen reinen Datentarif, also ohne Allnet- und SMS-Flat, besonders günstig in Verbindung mit einem sehr potenten Notebook von Samsung. Der Tarif bietet 20 GB Datenvolumen zusammen mit dem Samsung Galaxy Book Go LTE als Prämie (Angebot bei o2 ansehen). Für den „my Data M“-Tarif im o2-Netz zahlt ihr 24,49 Euro im Monat plus einmalig 73,98 Euro für Zuzahlung, Anschlusspreis und Versand. Das Gerät bietet euch erstklassige Mobilität und ist besonders robust. So hält der Akku bis zu 18 Stunden durch und das Notebook bringt nur 1,39 kg auf die Waage.

Tarif: 20 GB 5G (max. 300 Mbit/s) im o2 -Netz

(max. 300 Mbit/s) im -Netz 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 24,49 Euro im Monat + einmalig 73,98 Euro für Anschlusspreis, Zuzahlung und Versand = 661,74 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Gesamtkosten nach 24 Monaten Aktueller Online-Bestpreis für das Samsung Galaxy Book Go LTE laut idealo.de: 324,90 Euro

Effektive Tarifkosten: 661,74 Euro - 324,90 Euro = 336,84 Euro (entspricht 14,04 Euro im Monat)

Hinweis: Die Rechnungen mit den günstigen Preisen gehen nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Alle wichtigen Informationen zu modernen Notebooks bekommt ihr in diesem Video:

