Die Telefonnummer 017688854941 ruft euch an und will „Daten abgleichen“. Das Misstrauen gegenüber solchen Anrufen ist mittlerweile so groß, dass sich viele fragen, ob dieser Anruf von O2 echt ist. Dazu können wir euch einiges sagen…

Die angezeigte Nummer 017688854941 unterscheidet sich nur in der Endziffer von der Nummer 017688854940, über die wir bereits berichtet haben. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass sie auch echt ist. Betrüger nutzen oft eine Technik namens „Call-ID-Spoofing“, bei der gefälschte Rufnummern übergeben werden. Wie ist das in diesem Fall?

Was steckt wirklich hinter der Nummer 017688854941?

Wenn ihr diese Nummer anruft, bekommt ihr eine O2-Ansage zu hören und werdet nach einiger Zeit mit einem Mitarbeiter verbunden.

Die freundlichen Mitarbeiter erklären euch, warum unter dieser Nummer Anrufe erfolgen.

Offensichtlich ist die Nummer echt und wird wirklich zum Datenabgleich genutzt.

Wenn ihr den Anrufern keine Daten geben wollt, verstehen sie das auch und weisen euch auf das Kundenportal sowie die O2-App hin, um eure Daten selbst zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Warum werdet ihr von O2 angerufen?

Bei diesen Anrufen geht es in erster Linie um die Kontrolle und Aktualisierung der Kontaktdaten sowie der Kontakterlaubnis.

Falls ihr umgezogen seid oder sich eure Daten aus einem anderen Grund geändert haben, seid ihr eigentlich verpflichtet, O2 das mitzuteilen. Das wird aber oft vergessen und aus diesem Grund ruft O2 unter verschiedenen Nummern seine Kunden aktiv an, um die Daten abzugleichen. Welche Nummern das sind, könnt ihr auf einer speziellen O2-Seite im Internet nachlesen. Doch ist diese Seite nicht vollständig, sodass die aktuelle Nummer 017688854941 zum Beispiel fehlt.

Dort heißt es allerdings:

„Wovon du aber ausgehen kannst: Fängt die Rufnummer mit 017688854 an, so sind höchstwahrscheinlich wir am anderen Ende der Leitung.“

Die dahinterstehende Absicht ist möglicherweise, dass O2 eine größere Quote der Werbezustimmung erreichen möchte, denn die wird neben den ganzen Personendaten auch noch einmal abgefragt. Wenn ihr der O2-Kontaktaufnahme zur Werbung widersprechen möchtet, könnt ihr das im Online-Portal machen oder eben bei diesem Kontrollanruf nachholen.

