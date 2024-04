Fallout 4: Powerrüstungen und Fusionskerne - Alle Fundorte

Mit Powerrüstungen werdet ihr zum ultimativen Ödland-Krieger und profitiert von zahlreichen Vorteilen. Die Rüstungen werden durch Fusionskerne betrieben, nach denen ihr in der Spielwelt immer Ausschau halten solltet. Wir verraten euch die Fundorte von Powerrüstungen und Fusionskernen in Fallout 4 und erklären, wie ihr sie reparieren und ausziehen könnt.

Powerrüstungen finden, reparieren und ausziehen

Durch Powerrüstungen seid ihr zwar etwas langsamer zu Fuß, jedoch profitiert ihr von hohen Schadens- und Strahlungsresistenzen und könnt außerdem mehr tragen. Eure erste T-45 Powerrüstung bekommt ihr bereits relativ früh im Spiel. Darüber hinaus könnt ihr aber noch weitere an vielen anderen Orten des Ödlands finden. Beachtet dazu folgende Tipps:

Tretet ihr der Stählernen Bruderschaft bei, bekommt ihr im Laufe der Fraktionsquests auf dem riesigen Luftschiff eine T-60 Powerrüstung der Bruderschaft geschenkt. Ihr könnt dort ebenfalls die Station nutzen, um eure Powerrüstung zu reparieren und zu modifizieren.

Wollt ihr eine Powerrüstung auziehen, müsst ihr die Interaktionstaste gedrückt halten (Standardmäßig die X/A-Taste auf Konsolen, die Enter-Taste auf PC). Anschließend solltet ihr unbedingt auch den Fusionskern herausnehmen. Ihr lasst ja auch nicht euren Zündschlüsssel im Auto stecken.

Anschließend solltet ihr unbedingt auch den Fusionskern herausnehmen. Ihr lasst ja auch nicht euren Zündschlüsssel im Auto stecken. Ebenfalls auf dem Luftschiff könnt ihr beim Händler hinter ihm auf dem Tresen einen Enklavenhelm entdecken. Diesen könnt ihr stehlen, sofern ihr ein Meister im Schlossknacken seid und euch nicht erwischen lasst.

Überall in der Spielwelt gibt es Powerrüstungen, die entweder verlassen oder in Käfigen zu finden (siehe Fundorte unten) sind. Über ein Terminal in der Nähe könnt ihr die Türen zu den Käfigen öffnen. Bildet also möglichst früh den Perk Hacker im Intelligenz-Talentbaum aus.

Nehmt bei der Suche nach Powerrüstungen einen Begleiter mit, denn wenn ihr bereits eine Powerrüstung tragt, aber eine weitere findet, könnt ihr eurem Begleiter befehlen in die neue Powerrüstung einzusteigen. Auf diese Weise könnt ihr sie mitnehmen.

Auch wenn ihr die gefundene Powerrüstung nicht benutzen möchtet, schnappt euch die Fusionskerne, die in den meisten stecken und stockt so euren Vorrat auf.

Fundorte aller Powerrüstungen und Fusionskerne

Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte von Powerrüstungen und Fusionskernen, die ihr relativ früh im Spiel und ohne Schwierigkeiten finden könnt. Beachtet dabei, dass es auf euren Spielerlevel ankommt, was für eine Powerrüstung ihr an den betreffenden Orten vorfindet. Dabei ist von den Versionen T-45 bis X-01 alles dabei, was das Herz begehrt.

Die X-01 gehört zur am höchsten entwickelten Baureihe der Powerrüstungen. Finden könnt ihr sie im Hochhaus von 35 Court. Allerdings müsst ihr dafür einen hohen Level von 28 oder mehr haben, denn damit steigen die Chancen, dass ihr auch wirklich eine X-01 findet.

35 Court ist nicht direkt auf der Karte verzeichnet, sondern befindet sich etwas westlich von Custom House Tower im Osten des Zentrums von Boston. Ihr müsst nach Betreten den Fahrstuhl ganz nach oben nehmen. Hier erwarten euch ein Wachbot und Agressortron, also Vorsicht! Anschließend müsst ihr auf jeder Seite des Raums den roten Knopf drücken, bevor sich die Kammer mit der X-01 in der Mitte öffnet. Den genauen Fundort seht ihr auch noch einmal im folgenden Video:

Eine T-45 Powerrüstung befindet sich in der Nähe der Mülldeponie nördlich von Boston im See unter Wasser.

Fallout 4: T-45 Powerrüstung (See) - Fundort

auf YouTube

Eine T-45 mit Fusionskern fanden wir südlich der Corvega-Fertigungsanlage auf dem Highway. Fahrt mit dem Fahrstuhl unter dem Highway nach oben.

Fallout 4: T-45 Powerrüstung (Highway) - Fundort

auf YouTube

Auf einem Frachtzug nordwestlich der Corvega-Fertigungsanlage findet ihr eine T-45 mit Fusionskern in einem Käfig. Das Terminal gleich daneben gewährt euch Zugang.

Fallout 4: T-45 Powerrüstung (Frachtzug) - Fundort

auf YouTube

Westlich der Corvega-Fertigungsanlage fanden wir eine T-51 mit Fusionskern in einem Käfig am Straßenrand eingesperrt.

Fallout 4: T-51 Powerrüstung (Straßenrand) - Fundort

auf YouTube

Ebenfalls auf einem Frachtzug direkt östlich von Tempines Bluff gibt es eine T-45 samt Fusionskern im Käfig. Das Terminal ist etwas versteckt im Waggon davor zu finden.

Fallout 4: T-45 Powerrüstung (Tempines Bluff) - Fundort

auf YouTube

Direkt westlich der USAF-Satellitenstation Olivia ganz im Norden des Commonwealth unweit von Sanctuary könnt ihr eine T-45 finden. Sie befindet sich direkt bei dem abgestürzten Vertibird.

Fallout 4: T-45 Powerrüstung (Vertibird) - Fundort

auf YouTube

Ganz im Westen direkt südlich der Greater Mass Blood Clinic haben wir ein Gebäude mit einer T-51 gefunden. Dort befinden sich zudem zahlreiche Powerrüstungs-Stationen für Reparaturen und Modifikationen.

Fallout 4: T-51 Powerrüstung (Greater Mass Blood Clinic) - Fundort

auf YouTube

Ganz in der Nähe südöstlich der Greater Mass Blood Clinic steht bei den ganzen Autowracks eine T-51 mit Fusionskern.

Fallout 4: T-51 Powerrüstung (Autowracks) - Fundort

auf YouTube

Direkt nördlich des Railroad-Hauptquartiers am Flussufer lässt sich hinter einem Stapel Frachtcontainer etwas versteckt im Käfig eine T-51 finden.

Fallout 4: T-51 Powerrüstung (Flussufer) - Fundort

auf YouTube

Nördlich von Fort Strong ganz im Osten lässt sich eine Powerrüstung im Wachhäuschen bei der Schranke finden. Bei uns war es eine T-51 mit Fusionskern.

Fallout 4: T-51 Powerrüstung (Fort Strong) - Fundort

auf YouTube

In Süd-Boston hatten wir das Glück eine T-60b samt Fusionskern zu finden. Und zwar direkt neben dem Militärkontrollpunkt, den ihr schon von weitem durch die Lautsprecheransagen ausmachen könnt.

Fallout 4: T-60b Powerrüstung (Militärkontrollpunkt) - Fundort

auf YouTube

Die hoch entwickelte X-01 Powerrüstung konnten wir ganz im Süden des Commonwealth finden. Im Sumpfgebiet südöstlich der Suffolk County Charter School nahe eines abgestürzten Vertibirds.

Fallout 4: X-01 Powerrüstung (Sumpfgebiet) - Fundort

auf YouTube

Teslarüstung im DLC „Automatron“

Die Teslarüstung ist die neue Powerrüstung im ersten DLC „Automatron“. Sie ist eine modifizierte Version der T-60 und erhöht den Energieschaden, den ihr Feinden zufügt. Dieser erhöht sich mit jedem weiteren Teil der Teslarüstung. Kämpft ihr bevorzugt mit Energiewaffen, ist diese Powerrüstung also die perfekte Wahl für euch.

Teslarüstung Schadensresistenz Energieresistenz Strahlungsresistenz Torso 280 185 300 Linker Arm 130 85 150 Rechter Arm 130 85 150

Die Teslarüstung im DLC „Automatron“ (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ihr könnt die Teslarüstung während der Quest „Kopfgeldjagd“ im DLC finden. Geht dazu wie folgt vor:

Nachdem ihr gegen Ahab gekämpft und Jezebel gefunden habt, sollt ihr die Fabrik verlassen. Nehmt aber nicht den gleichen Weg, auf dem ihr hinein gekommen seid. Ihr trefft dann auf Ivey, die euch in ihrer Teslarüstung mit Blitzgeschossen zusetzt. Tötet sie und ihr könnt die Teile der Teslarüstung von ihr nehmen.

Außerdem bekommt ihr das neue Teslagewehr von ihr, welches Blitze verschießt, die von Feind zu Feind springen. Mehr Waffen findet ihr auch im Guide zu den besten Pistolen, Gewehren und Nahkampfwaffen von Fallout 4.

X-01 Quantum Powerrüstung im DLC „Nuka World“

Mit dem DLC „Nuka World“ könnt ihr einen neue verbesserte Version der X-01 Powerrüstung im Spiel finden. Dabei handelt es sich um die X-01 Quantum, welche sich in der Galactic Zone in der Star Control finden lässt. Dort ist sie für jeden ersichtlich unter einer Kuppel ausgestellt. Um sie euch unter den Nagel zu reißen, müsst ihr jetzt nur noch die verschiedenen Star-Kerne finden und sie in die Konsole dahinter platzieren, um die Kuppel anzuheben.

Die X-01 Quantum in einem schönen blauen Farbton (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Es werden insgesamt 35 Star-Kerne benötigt. Wo ihr alle Star-Kerne finden und die Quantum X-01 erhalten könnt, erfahrt ihr im verlinkten Guide.

Wo ihr die Star-Kerne genau einsetzen müsst und wie sich die X-01 Quantum in Aktion macht, seht ihr zudem im folgenden Video:

Fundorte weiterer Fusionskerne

Braucht ihr noch mehr Fusionskerne, könnt ihr sie zwar bei Händlern kaufen oder aber ihr guckt ins Video des YouTube-Kanals PowerPyx, der euch die Fundorte von 10 Fusionskernen zeigt, die ihr bereits früh im Spiel sammeln könnt.

