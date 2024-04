Fallout 4: Hacken-Tutorial für Terminals

Wie schon in Fallout 3, könnt ihr euch auch in Fallout 4 Zugang zu allen möglichen Computerterminals mit einem Hacken-Minispiel verschaffen, um zusätzliche Informationen zu erhalten, verschlossene Türen zu öffnen oder Geschütze sowie Roboter zu manipulieren. In unserem Hacken-Tutorial erklären wir euch, wie das Minispiel funktioniert und wie ihr das Hacken verbessern könnt.

Genauso wie das Schlösser knacken gehört das Terminal hacken zu den Minispielen, die euch immer wieder im Postapokalypse-Rollenspiel begegnen werden. Dabei hat sich beim Spielprinzip im Vergleich zu den Vorgängern nicht viel geändert, jedoch gibt es einige nützliche Tipps, die euch das Hacken gehörig erleichtern und die wir euch im Folgenden genauer vorstellen.

Terminals hacken - Tutorial

Sobald ihr das erste Mal ein gesperrtes Terminal für Informationen hacken müsst, erscheint zunächst ein Wirrwarr aus Wörtern und Zeichen vor euch auf dem Bildschirm. Es ist nun an euch, das richtige Passwort unter all den Wörtern zu finden. Dabei habt ihr vier Versuche, um das korrekte Codewort zu finden.

Wählt ihr nun euer erstes Wort aus und liegt nicht direkt richtig, wird euch rechts angezeigt, ob zumindest einer oder mehrere der Buchstaben richtig waren. Dies wird durch die Anzahl der Treffer angezeigt. Auf diese Weise könnt ihr nun andere Wörter, die ebenfalls diese Buchstaben enthalten vergleichen und euch so der richtigen Lösung annähern.

Gewöhnlich habt ihr vier Versuche das richtige Passwort herauszufinden (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die ganzen Zeichen zwischen den Wörtern sind nicht nur zur Verwirrung da, sondern haben teilweise einen Nutzen. In der Regel werden die Symbole einzeln farblich unterlegt, wenn ihr sie auswählt. Werden gleich mehrere Zeichen hintereinander farblich unterlegt, handelt es sich hierbei um Zeichengruppen, die nützliche Effekte haben.

So entfernen eine geöffnete und geschlossene Klammer ein falsches Passwort aus der Auswahl. Manche Zeichengruppen können zudem eine falsche Wortwahl rückgängig machen.

Tipps und Tricks für das Hacken-Minispiel

Achtet bei eurem ersten Wort darauf, keine Dopplungen von Buchstaben zu haben. So könnt ihr schneller das richtige Passwort eingrenzen.

Bei Übereinstimmungen müsst ihr sowohl auf die richtigen Buchstaben achten, als auch auf die richtige Position im Wort.

Merkt ihr nach dem zweiten oder dritten Versuch bereits, dass ihr völlig auf der falschen Fährte seid, brecht ab und ihr könnt es ohne Wartezeit direkt wieder versuchen. Bei einem Fehlschlag wird das Terminal ansonsten für 10 Sekunden gesperrt.

Hacken verbessern

Wollt ihr nicht nur einfache Terminals hacken, müsst ihr 4 Punkte bei Intelligenz aufbringen, um mehrere Ränge des folgenden Perks lernen zu können:

Erfordert 4 Punkte bei Intelligenz Hacker: Ihr könnt fortschrittliche Computer-Terminals hacken.

Rang 1: Ihr könnt fortgeschrittene Computer-Terminals hacken.

Rang 2 (ab Lv 9): Ihr könnt Experten-Terminals hacken.

Rang 3 (ab Lv 21): Ihr könnt Meister-Terminals hacken.

Rang 4 (ab Lv 33): Ein Terminal wird nie gesperrt, wenn der Hackversuch misslingt.

Zusätzlich kann euch ein bestimmte Wackelpuppe beim Terminal hacken helfen. Diese gewährt euch einen Extraversuch beim Hacken, so dass ihr euch fortan fünf Versuche erlauben dürft. Das folgende Video zeigt euch den genauen Fundort der Wissenschafts-Wackelpuppe:

Fallout 4: Wissenschafts-Wackelpuppe - Fundort Abonniere uns

Auch die Zeitschriften-Reihe „Mega-Hack“ befasst sich mit den Computerterminals. Diese gewähren euch die Möglichkeit zum Manipulieren von Scheinwerfern, Geschützen und Robotern.

Habt ihr 50-mal ein Terminal erfolgreich gehackt, erhaltet ihr übrigens folgende Trophäe:

RobCos schlimmster Albtraum Hackt 50 Terminals.

Wie gut kennst du Fallout? (Quiz)

