135 Euro günstiger: Xbox bietet 4 Open-World-Shooter zum Sparpreis an

Fans von Open-World-Shootern können sich im Xbox-Store jetzt ein starkes Angebot schnappen: Das Far-Cry-Anthology-Bundle bietet euch gleich vier Ubisoft-Hits auf einmal und ist um 135 Euro im Preis reduziert.

Neben Assassin’s Creed gehört Far Cry eindeutig zu den beliebtesten Spielereihen aus dem Hause Ubisoft. Die Ego-Shooter bieten bereits seit 2004 Open-World-Action mit immer größeren Maps und oft sehr charismatischen Bösewichten. Im Xbox-Store könnt ihr jetzt die letzten vier Haupteinträge auf einen Schlag abstauben und dabei 135 Euro sparen.

Far-Cry-Bundle im Xbox-Store massiv reduziert

Das Far-Cry-Anthology-Bundle beinhaltet die folgenden Spiele: Far Cry 3 Classic Edition, Far Cry 4, Far Cry 5 und Far Cry 6. Ihr könnt euch also darauf gefasst machen, die bunten und exotischen Open Worlds von Rook Island, Kyrat, Hope County und Yara zu erkunden. Es gilt dabei jede Menge Handlanger aus dem Weg zu räumen, Außenposten niederzubrennen, Funktürme zu erklimmen und die Pläne der Antagonisten Vaas, Pagan Min, Joseph Seed und Anton Castillo zu durchkreuzen.

Schaut euch hier den Trailer zu Far Cry 6 an:

Far Cry 6: Xbox Gameplay Overview Trailer

Im Xbox-Store könnt ihr euch das Far-Cry-Anthology-Bundle jetzt für 44,99 statt 179,99 Euro schnappen – jeder der vier umfangreichen Open-World-Shooter kostet somit nur rund 11 Euro. Das Angebot läuft noch bis zum 1. Juli 2024 (im Xbox-Store ansehen).

Xbox-Store: Weitere Ubisoft-Shooter im Angebot

Nicht nur Far-Cry-Fans kommen momentan im Xbox-Store voll auf ihre Kosten – auch zahlreiche andere Ubisoft-Hits sind derzeit teils massiv im Preis reduziert. Unter anderem sind diverse Tom-Clancy-Shooter jetzt günstiger zu haben, zum Beispiel The Division 2, Rainbow Six Siege, Ghost Recon Breakpoint und Avatar: Frontiers of Pandora.

Auch Ubisofts anderes Erfolgsfranchise, Assassin’s Creed, ist momentan besonders günstig bei Microsoft – von The Ezio Collection über Odyssey bis hin zu Mirage sind so ziemlich alle Einträge der Open-World-Reihe rabattiert (Quelle: Xbox).

