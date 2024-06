Xbox schlägt PlayStation: Steam-Spieler haben klare Vorliebe

Die Zeiten, in denen alle Steam-Spieler ausschließlich mit Tastatur und Maus zocken, sind schon lange vorbei. Viele PC-Gamer greifen heutzutage zum Controller – und haben dabei einen überraschenden Favoriten.

Steam-Nutzer bevorzugen Xbox-Controller statt DualSense

Eigentlich ist sich die Gaming-Community weitestgehend einig: Der DualSense der PS5 ist ein hervorragender Controller, der in Bezug auf seine Features das Xbox-Gamepad in den Schatten stellt. Dies scheint sich allerdings noch nicht in der Steam-Community herumgesprochen zu haben, denn dort nutzen satte 59 Prozent der Gamepad-User einen Xbox-Controller. Gerade einmal 26 Prozent dagegen nutzen einen PlayStation-Controller.

Dass sich der PS5-Controller noch nicht bei mehr Steam-Spielern etabliert hat, könnte natürlich auch daran liegen, dass nur eine begrenzte Anzahl von Spielen auf der PC-Plattform tatsächlich die Next-Gen-Features wie haptisches Feedback und die adaptiven Trigger-Buttons unterstützt. Außerdem dürften so manche Spieler mit Xbox-Gamepads auch noch ältere Modelle nutzen – zum Beispiel die ihrer Zeit äußerst beliebten Xbox-360-Controller.

In unserem Video zeigen wir euch, wie ihr euren PS5-DualSense-Controller an eurem PC nutzt:

PS5-Controller am PC

Immer mehr Steam-Spieler nutzen Gamepads

Ob PlayStation- oder Xbox-Controller – insgesamt lässt sich in jedem Fall feststellen, dass die Zahl an Gamepad-Nutzern auf Steam wächst. Während 2018 gerade einmal 5 Prozent der täglichen User mit Controller zockten, waren es dieses Jahr bereits 15 Prozent. An Valve ist diese Entwicklung nicht unbemerkt vorbeigegangen, weshalb das Unternehmen in den letzten Monaten einige Verbesserungen für Gamepads integriert hat.

Unter anderem wurden das Navigieren des Big-Picture-Modus verbessert, Unterstützung für die virtuellen Menüs im Desktop-Client hinzugefügt, sowie das Zielen mit Gyroskop-Gamepads optimiert. (Quelle: Steam)

Steam-Nutzer dürfen sich seit Neuestem außerdem über ein brandneues Feature freuen:

