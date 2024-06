Nur 3 Monate nach Release: Xbox reduziert beliebte Endzeit-Shooter-Sammlung

Seit März 2024 können Konsolenbesitzer endlich auch die ersten drei Abenteuer der Stalker-Reihe zocken. Mit der Collection Legends of the Zone sind die Endzeit-Shooter-Klassiker auch auf der Xbox verfügbar – und jetzt um 30 Prozent im Preis reduziert.

17 Jahre nach dem PC-Release des Spiels Stalker: Shadow of Chornobyl sind die ersten drei Einträge der Endzeit-Shooter-Reihe endlich auch auf Konsolen erhältlich – die Legends-of-the-Zone-Sammlung fasst das Original zusammen mit den Nachfolgern Stalker: Clear Sky und Stalker: Call of Prypiat zusammen. Nur 3 Monate nach dem Release könnt ihr euch die Shooter-Collection jetzt mit einem netten Rabatt im Xbox-Store sichern.

Anzeige

Stalker: Legends of the Zone im Xbox-Store reduziert

Die ersten drei Teile der Stalker-Reihe versetzen euch in die nuklear verstrahlte Zone nahe des Atomkraftwerks Tschernobyl. Als einer von mehreren sogenannten Stalkern treibt ihr euch in dem zerstörten Sperrgebiet herum, in dem jede Menge Gefahren auf euch lauern – von mutierten Monstrositäten, Banditen und verschiedenen Clans bis hin zu anderen Stalkern. Macht euch auf die Suche nach wertvollen Ressourcen und deckt die Geheimnisse der Zone auf.

Schaut euch hier den Trailer zu Stalker: Legends of the Zone an:

Stalker: Legends of the Zone Trailer

Mit Stalker: Legends of the Zone könnt ihr euch die 3 PC-Klassiker in einem Paket schnappen. Im Xbox-Store ist das Bundle derzeit von 39,99 Euro auf 27,99 Euro reduziert. Damit kostet jedes der Spiele einzeln quasi nur 9,33 Euro. Der Rabatt ist noch bis zum 1. Juli 2024 gültig (im Xbox-Store ansehen).

Anzeige

Endzeit-Shooter: Fortsetzung erscheint im Xbox Game Pass

Der nächste Eintrag der Shooter-Reihe steht bereits in den Startlöchern: Nach einer jahrelangen und schwierigen Entwicklung erscheint voraussichtlich am 5. September 2024 endlich Stalker 2: Heart of Chornobyl. Wenn ihr Game-Pass-Mitglieder seid, könnt ihr den langersehnten Shooter sogar ab dem Release-Tag ohne Extra-Kosten zocken.

Anzeige

Xbox Game Pass Ultimate | 1 Monat Mitgliedschaft | Xbox/Windows 10/11 - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.06.2024 16:25 Uhr

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 9 Accessoires, die das Optimum aus eurer Xbox herausholen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.