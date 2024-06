Doppelte Klatsche für Xbox Series X|S: Die PS5 setzt sich durch

Die meisten Konsolenspieler werden sich zwischen einer PlayStation 5 und einer Xbox Series X|S entscheiden müssen – zumindest wenn sie nicht nur Nintendo-Spiele zocken wollen. Neue Verkaufszahlen aus Europa zeigen jetzt, dass die PS5 zwar dominiert, aber Sony sich trotzdem nicht uneingeschränkt freuen kann.

Xbox Series X|S fällt in Europa weit hinter die PS5 zurück

In Europa hat das Duell zwischen PlayStation 5 und Xbox Series X|S einen klaren Gewinner. Neue Verkaufszahlen von VGChartz machen klar, dass die Sony-Konsole deutlich über Xbox Series X|S und die Nintendo Switch triumphiert.

So konnte Sony im Mai 2024 ganze 300.126 PS5-Konsolen an den Gamer bringen. Dadurch stehen jetzt insgesamt 19,34 Millionen Konsolen in europäischen Wohnzimmern. Auf dem zweiten Platz sitzt die Nintendo Switch. Im Mai erreichte der japanische Publisher 158.473 verkaufte Exemplare, insgesamt sind es 36,06 Millionen. Die Xbox Series X|S landet mit 68.592 verkauften Konsolen im Mai und 7,71 Millionen verkauften Konsolen insgesamt schließlich auf dem dritten Platz. Damit setzt sich der Trend fort, dass die Xbox immer weiter hinter die PS5 zurückfällt.

Die Bronzemedaille ist allerdings nicht die einzige bittere Pille für Microsoft. Im Vergleich zum Mai 2023 sind die Verkaufszahlen um ganze 42,1 Prozent gesunken. Auch die PS5 verkauft sich schlechter als im vergangenen Jahr, dort sind es aber nur 9,7 Prozent. Die Nintendo Switch sackt mit 57,7 Prozent am stärksten ab, was allerdings verschmerzbar sein sollte, da eine neue Konsole ja auch so gut wie vor der Tür steht.

Nicht alle PS4-Spiele könnt ihr auch auf der PS5 zocken:

Die PS5 ist nicht so erfolgreich wie die PS4

Ob bei Sony jetzt die Korken knallen, ist trotzdem fraglich. Trotz Sieg über die Xbox kann es die PS5 nicht mit dem direkten Vorgänger aufnehmen. Laut VGChartz konnte Sony im Mai 2017 (also etwa 3,5 Jahre nach Launch der PS4) ganze 194.000 Konsolen mehr verkaufen als die PS5. Sony konnte sich mit der neuen Konsole also nicht steigern und gibt sogar selbst zu, dass die Verkaufszahlen jetzt nur noch weiter zurückgehen werden.

