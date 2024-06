Überraschung im Xbox-Store: Diesen Bestseller hat niemand auf dem Schirm

Am oberen Ende der Xbox-Bestseller sorgt ein Spiel für Wirbel, das vermutlich niemand erwartet hätte: Hidden Cats in Paris hat sich zu einem echten Überraschungs-Hit auf der Microsoft-Plattform entwickelt.

Die Xbox-Bestseller sind immer wieder für eine Überraschung gut – das beste Beispiel dafür zeigt sich momentan mit Hidden Cats in Paris, einem niedlichen Spiel mit einem noch putzigeren Preisschild, das sich völlig unerwartet in die Top der Verkaufscharts schleicht.

Anzeige

Hidden Cats in Paris: Wohlfühlspiel mausert sich zum Xbox-Bestseller

Hidden Cats in Paris bietet euch ein sehr einfaches Spielkonzept: Ihr bewegt euren Cursor über ein hübsch gezeichnetes Paris und müsst auf Katzen klicken, die sich im Stadtbild versteckt haben. Jedes Fellknäuel, das ihr findet, spendiert der Stadt einen Farbklecks. So könnt ihr die Stadt der Liebe nach und nach mit Farbe füllen. Das kleine, aber feine Spiel bietet euch dabei auch noch einige freischaltbare Spezialorte sowie zwei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade.

Schaut euch hier den Trailer zu Cats in Paris an:

Hidden Cats in Paris: Launch-Trailer

Auch wenn Hidden Cats in Paris wahrscheinlich nicht den Gaming-Mainstream erobern wird, zeigen sich Spieler bislang begeistert von dem entspannten Spiel-Erlebnis – während es im Xbox-Store noch nicht genügend Bewertungen gibt, kann das Spiel auf Steam nach 400 abgegebenen Stimmen eine sehr positive Wertung vorweisen.

Anzeige

Im Xbox-Store könnt ihr euch das Wimmelspiel jetzt noch bis zum 25. Juni 2024 für 2,39 Euro statt 2,99 Euro sichern – ein Schnäppchen für Katzen-Fans (im Xbox-Store ansehen).

Anzeige

Katzen liegen auf Steam voll im Trend – ein verrücktes Gratis-Game lässt Spieler auf der PC-Plattform einfach nicht los:

Xbox-Charts: Wimmelspiel knackt die Top 10

Hidden Cats in Paris schaffte es zwischenzeitlich bis auf Platz 10 der Xbox-Bestseller. Damit verbannte es unter anderem namhafte Highlights wie Hogwarts Legacy und GTA 4 auf die hinteren Plätze. Ganz vorne thronen allerdings weiterhin EA Sports FC 24, Elden Ring: Shadow of the Erdtree und Minecraft und zeigen sich völlig unbeeindruckt von dem ganzen Katzenjammer. (Quelle: Xbox)

Falls ihr euch eher für Rollenspiele interessiert, könnt ihr euch im Xbox-Store derzeit gleich 2 Kult-Hits zum Sparpreis schnappen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.