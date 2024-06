Xbox hat Großes vor: PlayStation und Nintendo machen den Weg frei

Nach dem Ende der E3 findet die größte Gaming-Messe der Welt in Deutschland statt. PlayStation und Nintendo sind sich allerdings auch für die gamescom zu schade. Das lässt mehr Raum für die Xbox, denn Microsoft plant etwas Großes.

So will die Xbox in Deutschland punkten

Am 21. August 2024 startet die gamescom in Köln – die inzwischen größte Spielemesse der Welt. Jetzt gibt es gute Nachrichten für Gamer in Deutschland. Microsoft wird mit der Xbox an der Messe teilnehmen. Damit ist zumindest ein Konsolenhersteller vor Ort, denn PlayStation und Nintendo haben bereits ihre Absagen eingereicht.

Auf X (früher Twitter) schreibt Aaron Greenberg von Microsoft, dass sich Fans auf einen ganz besonderen Auftritt freuen können. So soll es sich bei dem diesjährigen Xbox-Stand um den bisher größten überhaupt handeln. Zusammen mit Xbox sind natürlich auch Activision Blizzard und Bethesda mit von der Partie (Quelle: X/ Twitter).

Microsoft und Blizzard verraten außerdem bereits eine Auswahl der Spiele, auf die ihr euch freuen könnt. Da wäre Age of Mythology: Retold, das Remake eines Strategie-Meisterwerks, das Fantasy-RPG Avowed, der Side-Scroller Towerborne und der Civilization-Herausforderer Ara: History Untold. Natürlich sind mit Diablo IV, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, World of Warcraft und Overwatch auch die großen Marken des Publishers mit dabei.

Age of Mythology: Retold erscheint bereits am 04. September 2024 für Xbox und PC:

Age of Mythology: Retold – Xbox Games Showcase 2024

gamescom 2024: Diese Entwickler sind dabei

Natürlich freut sich auch die gamescom über die Teilnahme von Microsoft. Die Messe ist immerhin auf die großen Entwickler und Publisher angewiesen. Während PlayStation der Veranstaltung schon länger fernbleibt, hatte zumindest Nintendo im letzten Jahr noch einen Stand in Köln. Hinter verschlossenen Türen wurde womöglich sogar die Switch 2 vorgestellt. Neben Microsoft wollen auch Ubisoft und Capcom im August ihre Spiele in Köln präsentieren.

