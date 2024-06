Nvidia hat es geschafft: Nach Apple ist auch Microsoft besiegt

Erst musste sich Apple geschlagen geben, nun kapituliert auch Microsoft: Nvidia ist jetzt ganz offiziell das wertvollste Unternehmen der Welt – zumindest, wenn man die Marktkapitalisierungswerte der einzelnen Unternehmen gegenüberstellt.

Nvidia-Anleger jubeln: Aktie geht durch die Decke

Damit hätte vor ein paar Jahren wahrscheinlich kaum jemand gerechnet: Nvidia hat es dank des KI-Hypes geschafft, sich innerhalb kürzester Zeit zum wertvollsten Konzern der Welt zu mausern. Erst vor Kurzem überholte das Technikunternehmen den kalifornischen iPhone-Hersteller Apple, jetzt konnte man auch Microsoft in die Schranken weisen – zumindest an der Börse.

Anzeige

Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 3,34 Billionen US-Dollar (umgerechnet rund 3,11 Billionen Euro) hat es Nvidia geschafft. Zum Vergleich: Microsoft liegt aktuell bei 3,32 Billionen US-Dollar, Apple bei 3,29 Billionen US-Dollar. Die Marktkapitalisierung eines börsennotierten Unternehmens ergibt sich durch den Wert der Einzelaktie multipliziert mit der Anzahl aller ausgegebenen Aktien.

Zuletzt hatte Nvidia einen Aktiensplit durchgeführt, wodurch der Wert der einzelnen Aktie auf ein Zehntel absank, dafür aber Aktieninhaber zehn Mal so viele Aktien in ihrem Portfolio vorfanden. An der Marktkapitalisierung änderte sich dadurch unterm Strich also nichts. Gerade für kleinere potenzielle Investoren könnte der geringere Kaufpreis pro Aktie jedoch einen weiteren Anreiz liefern, sich ein paar Anteile zu sichern.

Anzeige

Der KI-Boom macht sich für Nvidia bezahlt

Für Anleger, die schon seit einiger Zeit Nvidia-Aktien halten, dürfte sich die Investition auf jeden Fall gelohnt haben, wie ein Blick auf den Verlauf des Aktienkurses des letzten Jahres beweist:

Von unter 50 Euro auf über 130 Euro (der Wert von 50 Euro ergibt sich zurückgerechnet nach dem Aktiensplit) pro Aktie – und das innerhalb eines Jahres. (Bildquelle: Screenshot Google)

Fraglich bleibt, ob Nvidia diesen Höhenflug beibehalten kann. Bislang scheint es aber nicht so, als müsste sich das Unternehmen deswegen Sorgen machen. Das Thema KI ist innerhalb der Tech-Branche gerade in aller Munde. Und als eines der führenden Unternehmen innerhalb des Sektors dürfte sich das auch entsprechend auf den Aktienwert niederschlagen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.