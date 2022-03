Alles wird teurer, nur euer Gehalt verändert sich seit Jahren nicht? Eine ziemlich schlechte Idee ist es, die Kohle einfach auf dem Konto zu parken. Inflation und Negativzinsen lassen es praktisch wegschmelzen wie die Frühlingssonne den letzten Schnee. Doch es gibt eine einfache Möglichkeit, mehr aus eurem Geld zu machen: Trading-Apps sind der simple und günstige Zugang zum Handel mit Aktien und ETFs. Wir stellen 5 Neobroker vor.

Sparen war früher einfacher: Auch wer sich nicht gekümmert hat und das Geld auf dem Girokonto liegen ließ, hat es gemehrt – zumindest in kleinem Umfang. Etwas mehr haben Festgeldkonten abgeworfen. Wer langfristiger dachte, hatte einen Bausparvertrag und hippe BWL-Studenten investierten ihr Bafög gleich in Aktien. Die Zeiten haben sich geändert: Das Geld auf dem Girokonto zu lassen, ist nicht empfehlenswert, Stichwort Negativzinsen. Wer smart ist, legt an: Die Rendite-Chancen sind bei Aktien und ETFs (Exchange-Traded Fund) einfach besser. Und während man früher ein ansehnliches Budget und Know-How fürs Trading brauchte, kann das heute jeder. Dabei hilft die Technik.

Aktien und ETFs mit Apps handeln

Mit einfach zu bedienenden Trading-Apps kann heute jeder zu geringen Kosten Aktien und Fonds kaufen und verkaufen. Ihr müsst dafür weder Finanzexperte sein, noch Tag und Nacht Börsennachrichten verfolgen. Natürlich könnt ihr auch ein Depot bei der Hausbank nutzen, doch das ist im Vergleich richtig teuer. Wir stellen 5 Trading-Apps vor, die als sogenannte Neobroker den Börsenhandel nahezu gebührenfrei machen wollen.

Tabelle: 5 Neobroker im Überblick

Bitpanda Finanzen.net Zero Justtrade Scalable Capital Free Broker Trade Republic Anbieter Bitpanda GmbH Finanzen.net Zero GmgH JT Technologies GmbH Scalable Capital GmbH Trade Republic Bank GmbH Sitz Österreich Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Handelsplätze LS Exchange Gettex LS Exchange, Quotrix, Tradegate Exchange Gettex, Xetra LS Exchange Bezahlmöglichkeiten SEPA-Überweisung, Kreditkarten, Giropay, Sofortüberweisung SEPA-Überweisung SEPA-Überweisung SEPA-Überweisung SEPA-Überweisung, Kreditkarten, Google Pay Jährliche Depotgebühr keine keine keine keine keine Ordergebühr keine keine (ab 500 Euro Order), sonst 1 Euro keine, aber Mindestorder 500 Euro keine (ab 250 Euro über Gettex), 99 Cent (sonst bei Gettex), 3,99 Euro (über Xetra plus 0,01 Prozent des Volumens) 1 Euro Kosten für Sparpläne keine, Mindesteinzahlung 25 Euro pro Monat keine keine, Mindesteinzahlung 25 Euro pro Monat keine keine, Mindesteinzahlung 10 Euro pro Monat Negativzinsen keine keine 0,5 % ab 5.000 Euro keine keine Info & Download bitpanda.com/de finanzen.net/zero justtrade.com de.scalable.capital traderepublic.com/de-de

Bitpanda: Fokus auf Kryptohandel

Bitpanda (zum Anbieter) ist schon seit 8 Jahren auf dem Markt und hat seinen Sitz in Wien, der Aktienhandel ist mit der App aber erst seit rund einem Jahr möglich. Der Fokus lag und liegt bisher klar auf Invests in Kryptowährungen. Bitpanda kombiniert das aber jetzt geschickt mit Edelmetallen und Aktien sowie ETFs. Wenn ihr euch also überlegt, euer Geld in verschiedene Bereiche zu investieren, könnte Bitpanda etwas für euch sein.

App und Einstieg: Die App ist einfach zu bedienen und der Einstieg ohne Umwege geschafft. Erst ein Konto anlegen, dann Sicherheitsfragen festlegen und die Verifizierung durchlaufen. Dafür gibt es ein Video-Ident-Verfahren in der App. Danach könnt ihr Geld einzahlen und mit dem Aktienhandel oder auch Invests in Kryptowährungen beginnen. Eingezahlt wird per SEPA-Überweisung, alternativ stehen aber auch Kreditkarte, Giropay oder Sofortüberweisung bereit, dafür werden dann aber Gebühren fällig.

Fazit: Aktien und ETFs sind noch relativ neu bei Bitpanda, deshalb ist die Auswahl im Vergleich zur Konkurrenz noch übersichtlicher. Dafür könnt ihr ab 1 Euro einsteigen, kauft aber nicht echte Anteile, sondern seid über Derivatverträge beteiligt. ETF-Sparpläne sind ab 25 Euro im Monat machbar, für die berechneten Spreads steht ein Kostendokument (PDF) bereit.

Finanzen.net Zero: App für Minimalisten

Die „Zero“ im Namen weist schon darauf hin, dass hier nicht viele Gebühren anfallen werden. Ganz umsonst handelt man in Finanzen.net Zero (zum Anbieter) zwar nicht, aber die Kosten sind überschaubar.

App und Einstieg: Der Einstieg funktioniert wie bei allen Neobrokern problemlos, die App brennt aber kein Feuerwerk an Features ab, im Gegenteil, sie ist eher minimalistisch gehalten. Das muss auch gar nicht schlecht sein, Kauf und Verkauf stehen im Fokus, doch das ein oder andere Feature könnten erfahrene Anleger vermissen.

Fazit: Finanzen.net Zero ist eine gute Wahl für Einsteiger, die eine übersichtliche und aus Wesentliche reduzierte App bevorzugen.

Justtrade: Große Auswahl mit Stolpersteinen

Bei Justtrade (zum Anbieter) könnt ihr aus dem Vollen schöpfen, kein anderer Anbieter hat derzeit so viele Möglichkeiten am Start. Über eine halbe Million Assets sollen es sein, dafür muss man aber alle Zertifikate und Optionsscheine einzeln zählen. Rund 8.000 Aktien sind handelbar, dazu neuerdings auch ETF-Sparpläne. Mindestordergröße und Negativzinsen trüben aber den Spaß.

App und Einstieg: Justtrade ist so einfach gestaltet, wie ein Neobroker nur sein könnte. App holen, Kundenkonto anlegen, per Video-Ident-Verfahren verifizieren und Konto verknüpfen. Um Aktien zu kaufen, müsst ihr jetzt Geld auf das angedockte Konto überweisen, das geht nur per SEPA-Überweisung.

Fazit: Große Auswahl, verschiedene Börsenplätze und überschaubare Gebühren, Justtrade ist keine schlechte Wahl. Allerdings müsst ihr mindestens 500 Euro pro Order stemmen können und darauf achten, dass nicht zu viel Geld auf dem Verrechnungskonto liegt, sonst drohen Negativzinsen.

Scalable Capital Free Broker: Mit Xetra-Anbindung

Scalable Capital (Angebot ansehen) wurde 2014 gegründet, ist aber erst seit 2020 als Broker aktiv. Trotzdem hat die Firma mit Hauptsitz in München hoch gesteckte Ziele: Man will Europas führende digitale Investmentplattform werden.

App und Einstieg: Die App bündelt Aktien, ETFs, Derivate, Fonds und Kryptowährungen unter einer Haube. Der Einstieg ist nach dem Laden der App sehr einfach, kurz Anmeldung, Verifizierung per Video-Ident und danach ein SEPA-fähiges Konto verbinden. Per Überweisung zahlen Sie Geld ein, mit dem Sie handeln können.

Fazit: Wer Xetra will, muss sich für Scalable Capital entscheiden, günstiger klappt der Handel über Gettex. Nutzerinnen und Nutzer haben also die Auswahl aus zwei Handelsplätzen.

Trade Republic: 1 Euro pro Order

Trade Republic (zum Angebot) ist sehr beliebt und hat über eine Million Kunden in verschiedenen Ländern, die natürlich nicht alle falsch liegen können. Trotzdem will der Anbieter weiter wachsen und noch mehr Länder erschließen.

App und Einstieg: Ein Grund, warum Trade Republic so viele Nutzer hat, ist die einfache Handhabung. In wenigen Minuten habt ihr euch die App installiert und ein Konto angelegt. Per Video-Ident müsst ihr euch noch verifizieren, danach könnt ihr per SEPA-Überweisung Geld einzahlen. Alternativ klappt auch eine Einzahlung per Kreditkarte oder, je nach Handy-Betriebssystem, Apple Pay oder Google Pay.

Fazit: Geringes Budget? Kein Problem bei Trade Republic. Die Auswahl an Aktien und ETFs ist groß, die Ordergebühr von 1 Euro lässt sich verschmerzen, ETF-Sparpläne sind kostenlos. Leider gibt es nur einen Handelsplatz, erfahrene Nutzer können es als Zweit-Depot einsetzen.

Loslegen mit Trading-Apps

Noch nie war es so einfach an den Börse zu handeln. Die Trading-Apps öffnen mit ihren geringen Kosten den Aktienmarkt auch für ganz kleine Anleger. Ihr müsst euch nur eine der Apps runterladen und ein Konto eröffnen. Dazu sind ein paar persönliche Daten nötig, dann geht es weiter zu einer Videoidentfikation, die gesetzlich vorgeschrieben ist.

Das klappt alles am Handy und wenn ihr es geschafft habt, euren Perso einigermaßen wackelfrei in die Kamera zu halten, seid ihr fast schon durch. Bevor ihr Aktien und Fonds kaufen könnt, müsst ihr noch Geld einzahlen, was in der Regel per SEPA-Überweisung geht, für Sparpläne eignet sich ein Dauerauftrag. Sobald die Überweisung eingetroffen ist, meist nach ein bis drei Tagen, kann es losgehen.

Trading-Apps in der Praxis

Die Apps arbeiten mit festen Handelsplattformen zusammen, etwa Gettex, LS Exchange oder auch Xetra. Einige Apps wie Bitpanda, Trade Republic und Finanzen.net bieten keine Auswahl, es gibt dann eben nur einen Börsenplatz. Andere integrieren mehrere Börsenplätze, für Einsteiger in den Aktienhandel dürfte das aber nicht besonders wichtig sein.

Bekannte Aktien und gängige ETFs solltet ihr zu normalen Handelszeiten kaufen, also von Montag bis Freitag von 9 bis 17:30 Uhr. Dann seid ihr vor überzogenen Kursspannen sicher.

Achtung Kursspannen, Spreads verstehen

Aktienhandel komplett kostenlos, wie kann das klappen? Erstens ist „komplett kostenlos“ nicht korrekt, weil es auch bei den Neobrokern oft kleine Kosten gibt. Das sind etwa Ordergebühren, wenn eine bestimmtes Volumen nicht erreicht wird oder Negativzinsen auf die angebundenen Verrechnungskonten. Trotzdem ist das Ganze sehr günstig.

Wenn ihr in Aktien investiert, werdet ihr aber auch an anderer Stelle zur Kasse gebeten und zwar wird bei Kauf und Verkauf eine sogenannten Handelsspanne fällig, der Spread. Das ist die Differenz zwischen Kaufs- und Verkaufspreis der Aktien. Oft wird der Spread auch als Differenz zwischen Brief- und Geldkurs beschrieben oder Bid-Ask-Spread genannt. Der Spread ist zu Handelszeiten meist geringer.

Vorteile von Trading-Apps

Schneller Start: Der Wunsch Geld anzulegen kam schon öfter auf, aber man konnte sich bisher nicht länger als fünf Minuten damit auseinandersetzen? Das reicht, um die Apps samt Anmeldung und Verifikation an den Start zu bringen. Dann muss man nur noch die letzte Hürde nehmen und Geld auf ein Verrechnungskonto einzahlen.

Nachteile von Trading-Apps

Wenige Börsenplätze: Oft bieten die Neobroker nur einen Börsenplatz an. Dann können Nutzer nicht vergleichen und müssen beim Handel mit den Spreads klarkommen, die angeboten werden.

Trading-Apps Demo

Die Anbieter wissen genau, wenn die Nutzer mal eine Verifikation durchlaufen haben, dann hat man sie im Sack. Deshalb steht das meist ganz am Anfang. Natürlich wird das vom Gesetzgeber so gefordert, was man aber machen könnte, wäre ein Demomodus für die Apps, am besten noch mit Spielgeld. Der Anbieter Bison macht das zum Beispiel bei Kryptogeld. Dann könntet ihr sofort ausprobieren, ob alles so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Leider macht sich keiner der hier vorgestellten Neobroker diesen Aufwand.

Sind Trading-Apps wirklich komplett kostenlos?

Nein. Auch wenn man in den App-Beschreibungen und auf den Webseiten sehr oft „0 Euro“ und „kostenlos“ liest – komplett für lau ist der Aktienhandel nicht und das kann natürlich auch gar nicht sein. Eine Trading-App ist aufwändig zu machen, sie muss sicher und schnell sein, hohe Hürden des Gesetzgebers erfüllen und einfach zu bedienen sein. Die Depotgebühren fallen weg, auch die Ordergebühren sind oft 0 oder 1 Euro und in ETF-Sparpläne kann man auch kleine Monatsbeträge ohne Zuschläge investieren.

Bezahlt wird aber auf jeden Fall die Handelsspanne, der sogenannte Spread. Das ist beim Aktienhandel üblich und gemeint ist damit die Spanne zwischen Kaufs- und Verkaufspreis. So verdienen die Börsenpartner im Hintergrund Geld und die geben wiederum Rückvergütungen an die Neobroker ab. Was ihr wissen solltet: Das ist zumindest ein Geschäftsmodell, dass die Bafin beobachet.

Kann ich mit den Trading-Apps auch Kryptowährungen handeln?

Ja, das klappt, wobei es auch hier Unterschiede gibt. Krypto-Trading-Apps haben wir uns kürzlich auch angesehen, die hier vorgestellten Neobroker erlauben euch aber auch Invests in Bitcoin & Co. Ihr könnt das natürlich machen, es liegen aber Welten zwischen dem Invest in einen ETF und Kryptowährungen.

Seit ein paar Monaten haben wir einen kleinen Test mit 50.000 Euro Spielgeld laufen, das wir in verschiedene Kryptowährungen gesteckt haben. Aktuell hat unser Kryptogeld einen Wert von rund 30.000 Euro, wir stecken also tief im Minus. Mit Spielgeld kann man das aber ganz locker aushalten.

Trading-Apps – Testsieger?

Auch die Stiftung Warentest schaut sich mittlerweile Neobroker an, einen Testsieger hat man aber auch dort noch nicht gekürt. Hintergrund ist, dass das bisherige Testverfahren auf Online-Broker zugeschnitten ist, die in der Regel viel mehr Handelsplätze vorhalten. Neobroker passen dort nicht rein, weil sie oft sogar nur einen Börsenplatz integrieren. Es gibt also aktuell keinen Neobroker-Testsieger.

Trading-Apps – Steuern?

Auch der Staat will an Aktiengeschäften mitverdienen, es wird die sogenannte Abgeltungssteuer fällig. Die wird von den meisten Neobrokern bzw. der Bank, die das Verrechnungskonto betreut, automatisch an das Finanzamt abgeführt. Bei den vorgestellten Trading-Apps mit Sitz in Deutschland ist das der Fall, nur bei Bitpanda müsst ihr euch um die korrekte Versteuerung selbst kümmern.

Trading-Apps Aktien oder ETFs

Wir geben an dieser Stelle keine Anlagetipps, jedoch gibt es einen grundlegenden Unterschied zwischen Invests in Aktien oder ETFs. Natürlich könnt ihr als iPhone-Fans die teuren Apple-Aktien kaufen und wenn es gelingt, auch in Zukunft spannende Produkte auf den Markt zu bringen, dann steigen auch die Kurse. Doch wer auf einzelne Aktien setzt, hat natürlich ein größeres Risiko.

Das nimmt ab, wenn ihr breiter streut, sprich 15 oder 20 verschiedene Aktien haltet, was aufwändig ist und mehr Kapitaleinsatz erfordert. Hier landet ihr ganz schnell bei Fonds und die ETFs orientieren sich an verschiedenen Aktienindizes. Ihr investiert also mit einem Schlag in viele Unternehmen. Die einen Aktien gehen runter, die anderen hoch, aber unter dem Strich gibt es ein Wachstum, das ihr mitnehmt.

Sicherheit und Datenschutz muss bei Neobrokern natürlich auch passen, schließlich steckt euer Geld in den Diensten. Die Bafin reguliert die deutschen Anbieter, bei Bitpanda ist es die österreichische Finanzaufsicht. Die Benutzerkonten müssen alle durch Personalausweis verifiziert werden, ansonsten sind Passwort und SMS-Zugangscodes die gemeinsamen Merkmale.

Hier könnte man durchaus noch etwas ausbauen, wobei die Auszahlungen auch immer an das hinterlegte Konto gebunden sind. Beim Thema Datenschutz tut sich Justtrade hervor. Die App integriert keinen bekannten Tracker, Bitpanda dagegen acht. Wie in anderen Apps auch finden sich dort viele Google-Schnittstellen. Auch bei den Berechtigungen sticht Bitpanda negativ hervor, bis zu 23 Berechtigungen fordert die App, bei Finanzen.net Zero sind es nur neun.

Trading-Apps: Bewertungen

Die Bewertungen in den App-Stores sind immer mit Vorsicht zu genießen, ein schlechtes Release kann schon mal einen sauberen Shitstorm auslösen. Apps, die dagegen eher selten, aber solide updaten, kommen oft mit starken Bewertungen raus.

Trading-App Note im Apple AppStore Note im Google PlayStore Bitpanda 4,8 4,3 Finanzen.net Zero 5,0 3,1 Justtrade 2,8 2,9 Scalable Capital Free Broker 4,5 4,3 Trade Republic 4,2 4,1

5 Überlebenstipps für den Aktienhandel mit Neobrokern

An dieser Stelle werden wir euch keine Aktien und keine speziellen ETFs empfehlen. Die Entscheidungen, wo ihr euer Geld anlegt, müsst ihr selbst treffen. Erstens gibt es dafür weit bessere Experten als uns und zweitens gibt es natürlich immer ein Risiko bei der Geldanlage. Ein paar Tipps möchten wir euch aber noch an die Hand geben, wenn ihr jetzt neu in den Aktienhandel einsteigt und zu einem der Neobroker greift: