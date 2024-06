CoD: Black Ops 6 – Activision gibt Entwarnung

Die Angaben zur Größe von Call of Duty: Black Ops 6 auf den offiziellen Vorbesteller-Seiten sorgte bei einigen Fans für Schweißausbrüche und einen ängstlichen Blick in die Brieftasche. Doch Publisher Activision schafft nun Klarheit.

Am 25. Oktober 2024 soll Call of Duty: Black Ops 6 erscheinen. Nach der offiziellen Vorstellung beim Xbox Showcase am vergangenen Wochenende gingen bereits die Shop-Seiten zur Vorbestellung live.

Im Xbox Store sorgt ein Detail jedoch bei den Fans für Schnappatmung, denn dort hieß es, das Spiel würde mehr als 300 GB auf der Festplatte der Konsole einnehmen. Die Angabe wurde mittlerweile entfernt und das aus einem einfachen Grund.

Fans können Aufatmen

Bei den 300 GB handelt es sich nicht um die tatsächliche Größe von Black Ops 6. Das stellte der offizielle X-Kanal Call of Duty Update mit einem Beitrag klar:

Im Post heißt es: „Die geschätzte Dateigröße, die derzeit auf den Vorbestellungsseiten von Black Ops 6 angezeigt wird, entspricht nicht der Downloadgröße oder dem Speicherplatzbedarf für Black Ops 6.“ Die 300 GB schließen alle Pakete des Call of Duty Headquarters mit ein. Damit sind folgende Inhalte gemeint:

Modern Warfare 2, mit Kampagne, Mehrspieler, Koop und Warzone 2022

Modern Warfare 3, mit Kampagne und Mehrspieler

Warzone

Alle verfügbaren Sprachpakete

Black Ops 6 wird vollständig spielbar sein, ohne ein anderes Call of Duty heruntergeladen zu haben. Das gilt allerdings sehr wahrscheinlich nur für die Kampagne und den Multiplayer von BO6. Wie Activision bereits angekündigt hat, werden keine Inhalte aus MW 2 und 3 übertragen. Das schließt auch gekaufte Skins und erspielte Camos mit ein:

Wie genau es mit Warzone aussieht, ist aktuell nicht bekannt. Die Waffen aus den beiden Vorgängern werden jedenfalls ins Battle Royale mitgenommen. Das dürfte sich auch auf den Speicherplatzbedarf auswirken. Im X-Beitrag heißt es, dass die Größe von BO6 erst kurz vor dem Release bekannt gegeben wird.

Vielleicht erfahren Fans zur Closed Beta ein wenig mehr. Die soll eines Leaks zufolge am 28. August 2024 starten. Am selben Tag steht das Event Call of Duty Next an, bei dem weitere Details zum kommenden CoD präsentiert werden.

Schaut euch den Enthüllungs-Trailer zu Call of Duty: Black Ops 6 an:

Call of Duty Black Ops 6 – erster Teaser

