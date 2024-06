Frostpunk 2 angespielt: Strategie war noch nie so Hardcore

Strategieprofis kommen dieses Jahr voll auf ihre Kosten, denn mit Frostpunk 2 erscheint die kalt erwartete Fortsetzung des 2018 erschienenen und bockschweren Aufbauspiels. Wir durften es bereits für ein paar Stunden Probe spielen und haben uns die Zähne daran ausgebissen.

So habe ich mir den Klimawandel nicht vorgestellt: Im 19. Jahrhundert versinkt die Welt plötzlich im ewigen Eis; unter harten Bedingungen versuchen die letzten Überlenden eine Stadt um einen Dampfgenerator herum zu bauen. Das zumindest war die große Herausforderung im ersten Frostpunk-Spiel (jetzt unseren Frostpunk-Test lesen), die Fortsetzung setzt einige Jahrzehnte später an.

Frostpunk 2, ein Strategie-Roguelike?

Inzwischen ist die Stadt fertig errichtet, jetzt geht es darum sie instand zu halten. Und ja, das ist deutlich schwerer als es zunächst klingt. Immer noch wollen Häuser gebaut, Kohle gefördert, Technologien erforscht und Expeditionen organisiert werden. Materielle Ressourcen und Arbeitskräfte sind aber nach wie vor stark begrenzt, gute Planung ist also essentiell.

Wie eine gute Planung aussieht? Das offenbart nur wiederholtes Scheitern. Selbst die Tutorial-Mission gelang erst beim zweiten Anlauf; zu viel Zeit war bereits verstrichen, um lebensnotwendige Gebäude zu errichten, bevor ich mich mit allen Menüs vertraut gemacht habe.

Im ewigen Eis von Frostpunk 2 ist gute Planung überlebenswichtig.

In Frostpunk 2 tickt gnadenlos die Uhr, die ersten Spielstunden sind reines Trial & Error. Sobald die ersten Arbeiter den Kältetod sterben, geht die Spirale steil bergab. Häufig hilft dann nur ein Neustart.

Das klingt nicht nur extrem frustrierend, sondern das ist es auch. Aber genau darin liegt eben auch der Reiz von Frostpunk 2. Das Spiel nimmt euch nicht an die Hand, sondern will bezwungen werden. Jeder Fehler ist eine Lektion, jedes Scheitern eine Lehre. Auf diese Weise mutet das Spiel fast schon an wie ein Roguelike. Der Run wird unweigerlich fehlschlagen, dafür kommt ihr beim nächsten Anlauf aber spürbar weiter, da ihr euer neu gewonnenes Wissen mitnehmt.

Politische Wahlen sind die spannendste Neuerung in Frostpunk 2.

Wiederwahl oder Game Over

Doch selbst wer all diese Mechaniken meistert, kann in Frostpunk 2 noch sein blaues Wunder erleben. Neben logistischen müssen nun auch politische Entscheidungen getroffen werden. Klar, dass dabei nie alle Parteien zufriedengestellt werden können. Was folgt, ist ein Drahtseilakt aus Versprechungen, Kompromissen und Zugeständnissen. Denn verliert ihr das Vertrauen eurer Wähler, endet auch die Partie.

Die politische Dimension von Frostpunk 2 war für mich definitiv der Höhepunkt des Spiels. Beinahe hätte ich mir gewünscht, auf all die stressigen Aufbaumechaniken zu verzichten und mich allein den politischen Herausforderungen zu stellen. Aber genau die Tatsache, dass ihr stets nur für eine Krise den Kopf frei habt, obwohl eigentlich fünf gleichzeitig gelöst werden müssen, ist eben auch zentraler Reiz von Frostpunk 2.

Frostpunk 2 11 bit studios

Ob ihr eure Wiederwahl gewinnen würdet, könnt ihr ab dem 25. Juli 2024 herausfinden. Dann soll Frostpunk 2 für PC, macOS, PS5 und Xbox Series erscheinen.

