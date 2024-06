100 Euro sparen: Xbox Game Pass begeistert RPG-Fans mit zwei unglaublichen Spielen

Der Xbox Game Pass begeistert seine Community mit zwei Mega-RPGs, die ihr nicht verpassen solltet, wenn ihr sie noch nicht gespielt habt. Wenn ihr jetzt ein Abonnement abschließt, könnt ihr über 100 Euro sparen.

Xbox Game Pass im Juni: Octopath Traveler 1 & 2 sowie The Calisto Protocol

Der Xbox Game Pass ist schon eine ganze Weile bekannt dafür, zahlreiche beliebte Spiele sowie brandneue Releases für Abonnenten bereitzustellen. Im Juni 2024 lohnt sich die Auswahl aber besonders: Nicht nur sind jetzt die zwei hochgelobten JRPGs Octopath Traveler 1 und 2 im Game Pass, auch wird alsbald das Survival-Horrorspiel The Calisto Protocol dort erscheinen.

Zusammengenommen kosten die beiden Octopath-Traveler-Spieler auf Steam 120 Euro, falls ihr den Vollpreis bezahlt (auf Steam ansehen). The Calisto Protocol sind weitere knappe 60 Euro, wenn euch das Spiel ebenfalls interessiert. Neukunden bezahlen für den ersten Monat im PC Games Pass wie auch im Xbox Game Pass nur 1 Euro. Ihr spart also beträchtlich, egal, ob ihr das Abonnement bereits besitzt oder es euch einzig für diese Spiele holen wollt.

Octopath Traveler 2 begeistert die Steam-Community mit 95 Prozent positiven Wertungen. Schaut in den Trailer!

Octopath Traveler 2: Xbox & Windows Launch Trailer (Englisch)

Zwei der besten JRPGs unserer Zeit

Die Octopath-Traveler-Teile begeistern Fans seit ihrem Release, wobei Octopath Traveler 2 sogar noch besser bewertet wird. Auch erwartet euch ein ziemlich spannendes Gameplay-Prinzip: Ihr wählt einen von acht komplett unterschiedlichen Reisenden aus, um euer Abenteuer in der Region Solista zu beginnen. Die anderen sieben Charaktere werdet ihr als Weggefährten kennen- und schätzen lernen.

Ihr wollt auf der Switch spielen? Da müsst ihr nur 35 Euro bezahlen:

OCTOPATH TRAVELER II (Nintendo Switch) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.06.2024 09:22 Uhr

Octopath Traveler 2 zeichnet sich durch seine charakteristische 2D-Grafik sowie rundenbasierte Kämpfe aus. Jeder Charakter hat dabei spezielle Fähigkeiten, allerdings könnt ihr ihn auch entwickeln: Seine Laufbahn und zukünftigen Fertigkeiten könnt ihr komplett selbst bestimmen. Die großartigen Charaktere, die spannende Story, die lebendige Welt und vieles mehr begeistern Fans auf Steam – und nicht nur JRPG-Spieler. Falls ihr ein komplexes, langes RPG sucht, müsst ihr Octopath Traveler 2 unbedingt ausprobieren.

Wie oben schon angedeutet: Ihr braucht keineswegs eine Xbox-Konsole, um den Game Pass zu nutzen. Falls ihr auf dem PC spielt, lohnt sich das Abonnement ebenso und ihr spart denselben Preis.

Octopath Traveler 1 und 2 sind beide bereits im Game Pass spielbar, während sich The Calisto Protocol am 13. Juni in das Abonnement kämpft.

