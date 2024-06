Gratis-Kracher bei Epic Games: Diese Woche spart ihr satte 60 Euro

Jetzt ist es offiziell: Epic Games verschenkt diese Woche Marvel’s Midnight Suns.

Originalartikel vom 3. Juni 2024:

Epic-Leak: Diese Woche gibt’s Marvel’s Midnight Suns gratis

Aktuell können PC-Spieler noch bis zum 6. Juni um 17:00 Uhr Chivalry 2 kostenlos im Epic Games Store abstauben. Welches Spiel im Anschluss von Epic Games verschenkt wird, ist offiziell noch offen. Doch der bekannte PS-Plus-Leaker billbil-kun hat über Dealabs nun verraten, auf welches Gratis-Spiel sich PC-Spieler ab dem 6. Juni um 17:00 Uhr freuen können: Marvel’s Midnight Suns.

Normalerweise ruft Epic Games für das Rundenstrategiespiel stolze 59,99 Euro auf – aktuell ist es auf 14,99 Euro reduziert. Doch auch die könnt ihr euch ganz einfach sparen, wenn ihr euch noch bis Donnerstag geduldet.

Im Spiel stellt ihr euch euer eigenes Team aus Marvel-Superhelden zusammen und schließt mit ihnen allerlei unterschiedliche Aufträge und Missionen ab. Welchen Helden ihr für welche Mission mitnehmt und wer in der Basis zurückgelassen wird, ist euch überlassen.

Erste Szene aus dem Spiel gibt’s im Trailer zu sehen:

Marvel's Midnight Suns

Für wen lohnt sich Marvel’s Midnight Suns?

Wer mit XCOM Spaß hat, dürfte auch an Marvel’s Midnight Suns Freude finden. Das Spielprinzip ist ähnlich, in Marvel’s Midnight Suns kommt jedoch zusätzlich ein dynamisches Kartensystem zum Einsatz, was für mehr Abwechslung in den Kämpfen sorgen soll.

Sowohl bei den Spielern als auch bei der Presse kommt Marvel’s Midnight Suns gut an. Der Metascore liegt aktuell bei 83 Punkten, auf Steam empfehlen 82 Prozent der Spieler den Mix aus Rollenspiel und Strategiespiel weiter (Quelle. Metacritic / Steam). Mit anderen Worten: Für lau kann man Marvel’s Midnight Suns auf jeden Fall mal mitnehmen und selber reinspielen, um sich ein Bild vom Spiel zu machen.

Wie immer gilt: Aktuell handelt es sich bei den Informationen nur um ein Leak. Es kann also sein, dass Epic Games kommenden Donnerstag doch noch ein anderes Spiel verschenkt. Da billbil-kun jedoch in der Vergangenheit mit seinen Vorhersagen stets richtig lag, sind wir uns sicher, dass er auch dieses Mal wieder recht behalten wird.