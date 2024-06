Steam-User jubeln: Fans entwickeln Remake von Rollenspiel-Klassiker

Ein vielversprechendes Remake sorgt in der Fallout-Community für Vorfreude: Project Arroyo soll den zweiten Teil der beliebten RPG-Reihe in neuem Glanz erstrahlen lassen – und der Schöpfer stellt jetzt sogar einen Release auf Steam in Aussicht.

Fallout 2 hat sich in der RPG-Community längst Legendenstatus erarbeitet – das 1998 erschienene Game kann auf Metacritic eine brillante Kritikerwertung von 86 und einen noch besseren User-Score von 9,1 von 10 vorweisen. Kein Wunder, dass sich Gamer auf ein kommendes Fan-Remake freuen, das als Mod auf Steam erscheinen soll.

Fallout 2 bekommt spektakuläres Remake

Fallout 2 erschien damals den technischen Möglichkeiten entsprechend in einer isometrischen Ansicht mit einem heutzutage recht klobig und limitiert wirkendem Gameplay. Auch wenn der Klassiker an sich noch immer charmant daherkommt, hat es eine Gruppe von Fans nun auf sich genommen, das Rollenspiel in der Fallout-4-Engine unter dem Arbeitstitel Project Arroyo zu reproduzieren – somit verändern sich sowohl die Perspektive und Grafik als auch das Gameplay, wie der neue Vergleichstrailer zeigt.

Schaut euch den Trailer zum Fallout-2-Remake Project Arroyo auf YouTube an:

(Quelle: Fallout 4: Project Arroyo, YouTube)

Laut dem Project Lead, Damion Daponte, macht das Fallout-Projekt große Fortschritte. Über 100 Entwickler arbeiten derzeit an dem ambitionierten Spiel und ein Steam-Release sei absolut das Ziel. Dabei wolle sich das Projekt an dem aufwendigen Skyrim-Mod Enderal: Forgotten Stories orientieren. Allerdings müsse das Team noch die legalen Komplikationen eines inoffiziellen Fan-Remakes aus dem Weg schaffen – was sich möglicherweise als größere Hürde herausstellen könnte. (Quelle: TheGamer)

Hype und Sorge bei Fallout-Fans

Fans auf Reddit sind angesichts des neuen Videos und der Release-Pläne zwiegespalten – einerseits wünschen sie sich, dass das Fallout-Remake wie beschrieben erscheinen wird, andererseits befürchten viele von ihnen, dass es hinsichtlich der Kooperation von Bethesda und den verletzten Urheberrechten zu massiven Problemen kommen wird.

Wow die Grafik sieht großartig aus! (Reddit-User Jcpelaez)

Das gesamte Projekt bekommt eine Unterlassungsklage. Fans und Entwickler: Schockiertes Pikachu-Gesicht. (Reddit-User 3scap3plan)

Kommt auf Steam raus? Auf keinen Fall können sie das verkaufen, ohne dass sie von Microsoft und Bethesda verklagt werden. (Reddit-User nogoodgreen)

