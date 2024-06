Rollenspiel-Ikone Dragon Age ist zurück: Gameplay-Reveal hypt RPG-Fans

RPG-Fans können endlich aufatmen: Ein ikonisches Rollenspiel ist zurück – und das nicht nur mit neuem Namen, sondern mit detaillierten Infos und einem Gameplay-Reveal in wenigen Tagen. Die kommende Woche wird richtig aufregend.

Dragon Age: The Veilguard – zurück zu den Wurzeln

BioWare- und RPG-Fans dürfen auf eine äußerst spannende Woche hoffen. In einem offiziellen Blogpost hat BioWare nämlich endlich ein paar Worte zu Dragon Age 4 verloren, das immerhin noch dieses Jahr erscheinen soll. Der alte Name „Dragon Age: Dreadwolf“ ist Geschichte; stattdessen erwartet euch nun Dragon Age: The Veilguard.

Neben der Namensänderung betont der Blogpost auch, dass es sich um eine reine Singleplayer-Erfahrung handeln wird, die den Fokus wie die Vorgänger auf euch als Helden und eure sieben Gefährten legen wird. Dreadwolf (der Charakter Solas aus Dragon Age: Inquisition) soll aber weiterhin eine große Rolle spielen.

Am spannendsten dürfte die angekündigte Gameplay-Vorstellung sein, die ihr euch in wenigen Tagen selbst zu Gemüte führen dürft.

Schaut euch den Teaser-Trailer zu Dragon Age 4 aus dem Jahr 2020 an:

Dragon Age 4: Offizieller Teaser-Trailer (Englisch)

Wo und wann ihr für Dragon Age: The Veilguard einschalten müsst

Höchstwahrscheinlich wird Dragon Age: The Veilguard nicht nur einen Gameplay-Reveal erhalten, sondern auch einen neuen Trailer – sowie vielleicht einen genauen Release-Termin. Immerhin soll der vierte Dragon-Age-Teil bereits dieses Jahr erscheinen. Es wäre also höchste Zeit, den genauen Termin festzulegen.

Die Gameplay-Vorstellung wird am 11. Juni (Dienstag) um 17 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Dragon Age stattfinden. Euch erwarten hier 15 Minuten Gameplay. Weiterhin wird stark vermutet, dass während des zweistündigen Xbox-Games-Showcase‘ ab 19 Uhr am 9. Juni (Sonntag) ein Trailer für Dragon Age: The Veilguard ansteht (Quelle: Reddit). Hier könnte es sich um einen Release-Date-Trailer handeln – was aber nur eine Vermutung ist.

Bekannt ist bisher noch nicht viel über Dragon Age: The Veilguard. Im erwähnten Blogpost wird jedoch deutlich, dass „The Veilguard“ der Name jener Heldengruppe ist, die euch als Spieler umgeben wird. Zudem wird es wohl eure Aufgabe sein, die Veilguard zu gründen und die Mitglieder eigenhändig zusammenzuführen (Quelle: BioWare). Der Elfencharakter Solas aus Dragon Age: Inquisition wird wohl eine der Bedrohungen sein, gegen die ihr ankommen müsst.

