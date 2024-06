Assassin’s Creed im Doppelpack: PlayStation-Fans sparen 71 Euro

Wenn ihr die jüngsten beiden Assassin’s-Creed-Spiele bislang noch nicht gezockt habt, könnt ihr euch Mirage und Valhalla jetzt im Doppelpack für die PS4 und PS5 schnappen – und dabei satte 71 Euro sparen.

Mit dem Assassin’s-Creed-Paket könnt ihr euch im PlayStation-Store derzeit die beiden Einträge Valhalla und Mirage auf einen Schlag schnappen und euch dabei weit über 100 Stunden Spielzeit sichern. Ubisofts Open-World-Hits bieten euch zwei spannende Abenteuer, die sich dennoch in Gameplay, der Welt und in ihrem Umfang deutlich unterscheiden. Für die PS4 und PS5 könnt ihr euch das Paket jetzt für nur 38,49 Euro statt 109,99 Euro schnappen. Der Rabatt gilt noch bis zum 13. Juni 2024 (im PlayStation-Store ansehen).

Assassin’s Creed Mirage und Valhalla im PlayStation-Store reduziert

In Assassin’s Creed Valhalla begebt ihr euch als Wikinger Eivor im 9. Jahrhundert nach Christus auf große Fahrt und erobert mit eurem Clan Großbritannien – raubt, plündert und erkundet eine riesige Map, trefft auf historische Figuren und taucht dabei in den Kampf zwischen den Verborgenen und dem Orden der Ältesten ein.

Schaut euch hier den Trailer zu Assassin’s Creed: Valhalla an:

Assassin's Creed Valhalla: Gameplay-Trailer

In Assassin’s Creed Mirage erwartet euch eine deutlich kleinere Welt als in Valhalla – ihr bewegt euch als Assassine Basim durch das Bagdad des 9. Jahrhunderts und setzt mehr als im Vorgänger auf schattenhafte Stealth-Angriffe, um eure Gegner in Schach zu halten.

Schaut euch hier den Trailer zu Assassin’s Creed: Mirage an:

Assassin’s Creed Mirage: Story-Trailer

Days of Play: Starke Rabatte für die PS4 und PS5

Das Assassin’s-Creed-Bundle ist im PlayStation-Store im Rahmen der Days of Play im Preis heruntergesetzt – es ist eins von zahlreichen Angeboten, die ihr euch jetzt noch für kurze Zeit sichern könnt. Unter anderem ist auch der Strategie-Hit Civilization 6 massiv reduziert, ebenso wie das erst kürzlich erschienene RPG Rise of the Ronin.

