PS5-Überraschung: Erstes Exklusivspiel des Jahres ist da, doch darauf hat wirklich niemand gewartet

Sony hat überraschend ein neues PS5-Spiel veröffentlicht – obwohl, so neu ist es gar nicht. Wenn ihr von The Last of Us noch nicht genug habt, bekommt ihr es jetzt im praktischen Bundle mit dem Nachfolger.

Neu für PS5: The Last of Us ist wieder da

The Last of Us und The Last of Us Part 2 gehören zweifellos zu den einflussreichsten Spielen auf der PlayStation und Sony sorgt dafür, dass ihr das auch nicht vergesst. Der PS5-Hersteller veröffentlicht jetzt ein Bundle mit beiden Spielen.

The Last of Us Complete ist jetzt bereits im PS-Store exklusiv für die PS5 verfügbar. Ihr bekommt das Remake von The Last of Us Part 1 + DLC und The Last of Us Part 2 Remastered zum Preis von 109,99 Euro (im PS5-Store ansehen).

Das Bundle erscheint ebenfalls als physisches Exemplar. Der Release ist allerdings erst für den 10. Juli geplant. In dieser Collector’s Edition steckt zusätzlich zu den Disks im Steelbook auch der Comic The Last of Us: American Dream und vier lithografische Kunstdrucke.

The Last of Us Complete erscheint passend zur Serie

PlayStation-Fans dürften nach der Ankündigung einer weiteren Version von The Last of Us zunächst mit den Augen rollen. Das Bundle aus beiden Spielen kommt allerdings zum perfekten Zeitpunkt. Immerhin startet bereits am 13. April die zweite Staffel The Last of Us auf HBO. Bei uns wird sie bei Sky/ WOW aufgrund der Zeitverschiebung erst am 14. April verfügbar sein. Fans, die zuerst die Serie geschaut haben, können dann direkt mit dem Bundle starten.

Anhand des Titels „The Last of Us Complete“ lässt sich auch spekulieren, dass zumindest Ellies Geschichte nach zwei Spielen endgültig auserzählt ist. Trotzdem kann ein dritter Teil von Naughty Dog nicht ausgeschlossen werden. Aktuell arbeitet der Entwickler am neuen Spiel Intergalactic: The Heretic Prophet. The Last of Us Part 3 würde also noch einige Jahre entfernt sein, falls es überhaupt je kommt.

