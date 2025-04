PS Plus und Game Pass: Das aktuell beste Spiel des Jahres landet direkt im Abo

Blue Prince ist ein zunächst unscheinbares Rätselspiel, das jedoch aktuell der am besten bewertete Release des Jahres ist. Bei Microsoft und Sony gibt das Spiel direkt zum Start im Abo.

Blue Prince im Game Pass und bei PS Plus

Der Release von Blue Prince ist am 10. April 2025 und ist auch gleichzeitig das Datum, zu dem der Puzzler sowohl im Katalog von Sonys Abo PS Plus als auch in Microsofts Game Pass zu finden ist. Blue Prince erscheint parallel auch für den PC via Steam, ein Release für die Nintendo Switch ist aktuell nicht geplant.

Laut Metacritic das bisher beste Spiel des Jahres

Auf Metacrtic kommt Blue Prince zurzeit auf eine Durchschnittswertung von 92, basierend auf insgesamt 25 Reviews. (Quelle: Metacritic). Damit schiebt sich das Spiel auf den 1. Platz der am besten bewertenden Spiele des bisherigen Jahres 2025. (Quelle: Metacritic). Auf Platz 2 steht das Koop-Abenteuer Split Fiction mit einem Metascore von 91. Darauf folgen Monster Hunter Wilds und Kingdom Come: Deliverance 2 mit einem Wertungsschnitt von 88.

Natürlich ist das nur eine Momentaufnahme der aktuellen Veröffentlichungen und diese List wird sich sehr wahrscheinlich im Laufe des Jahres noch verändern. Mit einer 92 ist Blue Prince aber ein Platz in den oberen Rängen sicher.

Worum geht es in Blue Prince eigentlich?

Ihr rätselt euch auf der Suche nach Zimmer 46 durch das Anwesen Mt. Holly. Jeder Raum bietet andere Rätsel und Herausforderungen. Da ihr selbst entscheidet, welcher Raum sich hinter einer Tür befindet, baut ihr täglich einen neuen Grundriss des Hauses und versucht Hinweise und Gegenstände zu finden, die euch Zimmer 46 näher bringen.

Wenn der Tag im Spiel endet, wird auch das Anwesen zurückgesetzt und ihr beginnt am Morgen erneut damit, Rätsel zu lösen und Räume auszuwählen. Ihr behaltet jedoch permanente Verbesserungen und vor allem euer an vorherigen Tagen erlangtes Wissen. Nach und nach entfaltet sich außerdem eine Geschichte voller Mysterien, politischer Intrigen und dem Verschwinden eines Kinderbuchautors.

Die Reviews sind sich vor allem bei einer Sache mehr als einig: Die beste Erfahrung hat man mit Blue Prince, wenn man möglichst wenig über das Spiel weiß.

