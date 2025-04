3 PS5-Spiele für 111 Euro: MediaMarkt startet Sparaktion und es sind viele echte Gaming-Hits dabei

Wenn ihr neue Spiele für eure PS5 braucht, könnt ihr jetzt bei MediaMarkt oder Saturn vorbeischauen. Der Händler startet eine Oster-Aktion, bei der ihr euch drei Spiele für nur 111 Euro schnappen könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

PS5-Spiele: Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr sparen

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr euch gerade zahlreiche PS5-Spiele günstiger schnappen. Zahlreiche Games sind individuell im Preis gesenkt, aber wenn ihr euch drei Spiele auf einmal schnappt, zahlt ihr nie mehr als 111 Euro (bei MediaMarkt anschauen).

Anzeige

So funktioniert der Oster-Deal: Sucht euch drei Spiele aus, die für die Aktion qualifiziert sind und legt sie in den Warenkorb. Der Preis wird dann automatisch reduziert. Die Aktion ist im Online-Shop von MediaMarkt oder Saturn, aber auch in den Märkten selbst gültig. Für die Lieferung fallen eventuell Versandkosten an. Das Angebot gilt noch bis zum 22. April.

Hier findet ihr alle 27 Spiele, bei denen ihr sparen könnt. Unsere persönlichen Empfehlungen haben wir euch gefettet:

Anzeige

Auch große PS5-Hits sind im Sale

Das Angebot ist eine gute Gelegenheit, um PlayStation-Hits wie Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 oder Horizon Zero Dawn Remastered nachzuholen. Auch mit Lies of P oder Star Wars Outlaws könnt ihr viel Spaß haben.

Anzeige

111 Euro sind viel Geld, also schnappt ihr euch am besten drei Spiele, die selbst nicht zu günstig und nicht zu viel im Preis gesenkt sind. Dann macht ihr das meiste aus dem Oster-Deal.