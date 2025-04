Bitter für PlayStation-Fans: Nintendo schnappt sich neues Quasi-Bloodborne von FromSoftware exklusiv für Switch 2

The Duskbloods: Trailer für Nintendo Switch 2

The Duskbloods: Trailer für Nintendo Switch 2

Nintendo hat in einer neuen Direct nicht nur die Switch 2, sondern auch neue Spiele vorgestellt. Vor allem ein Trailer ist eine echte Sensation. Es ist Bloodborne 2 – zumindest fast. Den Trailer für The Duskbloods könnt ihr euch oben ansehen.

The Duskbloods ist Bloodborne 2, aber irgendwie auch nicht

Nintendo hat während der Direct-Präsentation für die Switch 2 auch Bloodborne 2 angekündigt – na gut, nicht wirklich. Das neue Spiel von FromSoftware heißt stattdessen The Duskbloods, doch nicht nur der Name erinnert an das beliebte Exklusivspiel für die PS4.

Wie für FromSoftware-Spiele üblich, hat der Trailer für Duskbloods eine düstere Stimmung, doch das ist nicht alles: Die Ausrüstung, die Figuren, die Umgebung, die Monster, einfach alles erinnert hier an Bloodborne. Diesmal scheint es allerdings mehr um Vampire zu gehen, anstatt um Werwölfe.

Die Beschreibung auf YouTube verrät allerdings, dass es sich hier um ein Multiplayer-Game handeln soll. Die Souls-Spiele, Elden Ring und auch Bloodborne haben zwar eine Multiplayer-Komponente, doch reine Mehrspieler-Games sind sie eigentlich nicht.

The Duskbloods soll 2026 erscheinen, und zwar exklusiv für die Nintendo Switch 2.

The Duskbloods: PlayStation-Spieler bekommen das Quasi-Bloodborne nicht

Die Ankündigung von The Duskbloods als Exklusivspiel für die Switch 2 ist eine echte Überraschung. Bloodborne erschien 2015 exklusiv für die PlayStation 4 und hängt auch seitdem dort fest. Trotz lauten Wünschen der Fans ist das Spiel nie auf dem PC erschienen oder hat ein offizielles PS5-Update erhalten. Laut FromSoftware-Präsident Hidetaka Miyazaki würde er selbst einer PC-Version nicht im Weg stehen.

Dank The Duskbloods geht es jetzt doch irgendwie mit Bloodborne weiter, auch wenn noch gar nicht klar ist, wie sich das Multiplayer-Game genau spielen wird. Nur Sony scheint sich – und damit auch alle PlayStation-Spieler – zumindest vorerst aus dem Franchise herausgekegelt zu haben.

