Die Nintendo Switch 2 sieht toll aus, doch aus einem Grund ist sie für mich kein Pflichtkauf zum Release

Nintendo hat endlich die Switch 2 vorgestellt. Die neue Hybridkonsole gefällt mir eigentlich extrem gut, doch es gibt einen kritischen Punkt, der mich stört und weswegen ich lieber noch eine Weile warten werde.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nintendo Switch 2 auf dieses Downgrade habe ich keine Lust

Das Warten hat ein Ende. Nintendo zeigt die Switch 2 und ich bin eigentlich ziemlich begeistert. Da ist allerdings ein großes Problem: Die Switch 2 hat keinen OLED-Bildschirm.

Anzeige

Zugegeben, die neue Hybridkonsole ist abgesehen davon ziemlich gut ausgestattet: Ein Display mit 7,9 Zoll, 1080p und Gameplay mit bis zu 120 FPS. Weiter verspricht Nintendo einen farbintensiven LCD-Bildschirm mit HDR-Unterstützung.

Ich will ganz ehrlich sein: Ich zocke wegen der Spiele und nicht unbedingt wegen technischen Spielereien. Allerdings bin ich erst mit der OLED-Switch in die letzte Konsolengeneration von Nintendo eingestiegen. Jetzt zum Launch eine Switch 2 zu kaufen wäre im gewissen Maße also ein Downgrade.

Anzeige

Schaut euch hier den Übersichts-Trailer für die Nintendo Switch 2 an:

Nintendo Switch 2 vorgestellt: Alle Details zur neuen Konsole

Ich warte erstmal auf die Switch 2 OLED

Das ist aber noch nicht alles. Mit dem Schritt zurück auf LCD würde ich wohl noch leben können. Dafür bekomme ich ja neue Spiele und nette Extras wie ein Maus-Feature für die Joy-Cons oder Sprach-Chat dank neuem C-Button. Ich und alle anderen aufmerksamen Fans wissen allerdings ganz genau, dass Nintendo in der Zukunft mit einem OLED-Modell der Switch 2 um die Ecke kommen wird.

Anzeige

Ich mag Nintendo-Spiele wirklich sehr, aber ich mag sie nicht genug, um mir zwei Konsolen zu kaufen. Da ich zudem kein großer Mario-Kart-Fan bin, hat Nintendo auch nichts geliefert, was ich zum Launch unbedingt auf der Switch 2 spielen muss. Höchstens ein Remaster/ Remake von The Legend of Zelda: Twilight Princess hätte mich wirklich überlegen lassen, ob ich nicht trotz LCD-Bildschirm zuschlage.

Es heißt also erstmal Abwarten. Meine gut gefüllte Steam-Bibliothek wird mir erstmal Abhilfe verschaffen.

Die Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni und wird 469,99 Euro kosten.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.