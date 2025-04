Switch 2: Nintendo lässt an neuem Feature keinen Zweifel

Kurz vor der Vorstellung der Switch 2 teilt Nintendo ein neues Bild der Konsole. An einem neuen Feature für die Joy-Cons besteht jetzt eigentlich kein Zweifel mehr.

Nintendo Switch 2: Das Maus-Feature ist so gut wie bestätigt

Was kann die Switch 2? Ein Gerücht über die Funktionen der neuen Konsole erschien erst lachhaft, doch wirkt jetzt so gut wie sicher: Ihr werdet die Joy-Cons als Mäuse verwenden können.

Nintendo hat in der Nintendo-Today-App jetzt ein neues Video mit der Switch 2 veröffentlicht. Die Konsole ist hier gleich dreimal zu sehen – einmal im Handheld-Modus, einmal im Dock und einmal per Aufsteller an der Rückseite aufgebockt. Besonders vielsagend ist allerdings ein roter Joy-Con, der mit der flachen Seite auf dem Boden liegt. Warum sollte Nintendo einen Joy-Con so zurechtlegen, außer um das Maus-Feature der Controller indirekt zu bestätigen?

Auf Reddit könnt ihr euch das Video mit der Switch 2 ansehen:

Nintendo Switch 2: Die große Enthüllung steht kurz bevor

Über das Maus-Feature der Joy-Cons wird viel gerätselt. Vor allem ist immer noch unklar, welche Spiele Nintendo damit überhaupt unterstützen will. Trotzdem ist die Funktion der Switch 2 im Vorfeld immer wieder aufgetaucht.

Es startete als Gerücht über einen neuen Sensor, dann tauchte sogar ein passendes Patent auf. Im ersten Trailer für die Switch 2 hat Nintendo das Feature schließlich selbst angedeutet. Die Joy-Cons flitzen dort mit der flachen Seite den Boden entlang. Inzwischen wäre es eine größere Überraschung, wenn das Maus-Feature nicht existiert.

Die Nintendo-Today-App hat bereits ein weiteres Geheimnis der Switch 2 enthüllt. Der neue Button auf dem rechten Joy-Con ist mit einem C beschriftet. Zuvor wollte Nintendo dieses Detail noch geheim halten. Die Funktion des neuen Knopfs ist noch nicht bestätigt, aber vielleicht ist es ja ein Cursor-Mode, der das Maus-Feature aktiviert. Während der großen Nintendo Direct am 2. April werden wir es erfahren.

Wir haben eine Ahnung, was Nintendo mit den neuen Joy-Cons vorhat:

