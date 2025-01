Nintendo Switch 2: Nach dem Trailer bin ich mir bei neuem Joy-Con-Feature ganz sicher

Nintendo hat endlich die nächste Konsole vorgestellt, die tatsächlich ganz einfach Nintendo Switch 2 heißen wird. Der erste Trailer verrät auch ein neues Feature der Joy-Cons – da bin ich mir ganz sicher.

Nintendo Switch 2: Neues Feature für die Joy-Cons?

Nintendo hat es wirklich spannend gemacht, doch jetzt haben Fans endlich einen ersten Trailer für die Switch 2. Besonders die Joy-Cons erhalten viel Aufmerksamkeit. Vielleicht wegen eines Überraschungs-Features, mit dem niemand rechnen würde?

Zuvor ist bereits ein Joy-Con-Design geleakt, das neue Sensoren in den Controllern zeigt. Dieser Sensor ist in der offiziellen Version auch zu sehen, doch was macht er? Ich sage: Die Gerüchte lagen richtig und die Joy-Cons können auch als Maus verwendet werden.

Besonders eine Szene aus dem Trailer untermauert meine Vermutung. Dort lösen sich die Joy-Cons von der Konsole und landen mit der flachen/ bunten Seite auf dem Boden. Dort flitzen sie entlang und die Handschlaufe schwingt hinterher, wie ein Schwanz – wie der Schwanz einer Maus!

So sieht ein Joy-Con der Switch 2 mit dem neuen Sensor auf der blauen Fläche aus. (© Nintendo)

Switch 2: Viele Informationen fehlen noch

Offiziell hat Nintendo noch keine Maus-Funktion für die Joy-Cons der Switch 2 angekündigt. Doch mit dieser Szene wird für mich eindeutig die Assoziation zu einer Maus geweckt (sowohl zum Tier als auch zum PC-Eingabegerät).

Ebenfalls unklar bleibt auch noch, was eine Joy-Con-Maus denn bringen würde. Bisher sind Nintendo-Konsolen nicht gerade als Heimat für Aufbau- und Strategiespiele bekannt, die davon besonders profitieren würden. Vielleicht ändert sich das ja mit dieser Generation.

Nach dem ersten Trailer macht Nintendo jetzt erstmal wieder die Schotten dicht. Laut dem Trailer soll am 2. April eine Nintendo Direct mit neuen Informationen folgen. Unklar ist beispielsweise, wann genau die Konsole erscheinen soll und wie viel sie kosten wird.

Fans können sich in der Zwischenzeit mit zahlreichen Leaks vergnügen, die viele Fakten über die Konsole vorhersagen. Das betrifft sowohl die Leistung als auch die Spiele von Third-Party-Publishern.

