Nintendo weiß anscheinend selbst noch nicht, ob die Switch 2 vollständig abwärtskompatibel ist

Durch die Ankündigung der Switch 2 haben wir endlich Gewissheit: Sowohl physische als auch digitale Spiele der ersten Switch sind auf der Nachfolger-Konsole spielbar. Toll, oder? Nur scheint sich Nintendo selbst noch nicht sicher zu sein, ob das auch wirklich auf alle Switch-Spiele zutrifft.

Wird die Switch 2 abwärtskompatibel? Ja, aber …

Nach einer gefühlten Ewigkeit hat Nintendo endlich sein Schweigen zur Switch 2 gebrochen und die neue Konsole kommentarlos im Rahmen eines ersten Trailers vorgestellt:

Switch 2: Nintendo lässt im offiziellen Trailer (fast) keine Fragen offen

Auch die Frage zur Abwärtskompatibilität wird endlich geklärt:

Nintendo Switch 2 unterstützt sowohl physische als auch digitale Versionen von Nintendo-Switch-Spielen.

Doch anscheinend ist sich Nintendo selbst noch nicht ganz sicher, ob das auch wirklich auf alle Spiele zutrifft, wie der Rest des Textabschnittes beweist (Quelle: Nintendo):

Bestimmte Nintendo Switch-Spiele werden möglicherweise nicht unterstützt oder sind nicht voll kompatibel mit Nintendo Switch 2. Details hierzu werden zu einem späteren Zeitpunkt auf der Nintendo-Website verfügbar sein.

Es klingt so, als ob Nintendo aktuell noch herumprobiert, die betroffenen Spiele zum Laufen zu kriegen, sich aber schlichtweg nicht sicher ist, ob dieses Unterfangen bis zum Release der Switch 2 von Erfolg gekrönt sein wird.

Andere Möglichkeit: Nintendo weiß Bescheid, macht aber ein Geheimnis draus

Der Text lässt jedoch Interpretationsspielraum. Eine weitere Möglichkeit: Nintendo weiß ganz genau, dass es ein paar Spiele gibt, die auf der Nachfolgekonsole nicht richtig oder gar nicht laufen, hält damit jedoch noch hinterm Berg.

Dazu könnten etwa Spiele wie Ring Fit Adventure (Test) oder Starlink: Battle for Atlas gehören, die auf spezielles Zubehör setzen, das vielleicht nicht mit der Switch 2 kompatibel ist. Oder aber die Nintendo Switch 2 hat vielleicht wirklich keinen Touchscreen mehr, sodass beispielsweise das Level-Bauen in Super Mario Maker 2 nicht mehr so gut von der Hand geht. Was am Ende zutrifft, werden wir erst wissen, wenn Nintendo uns endlich die ganze Wahrheit erzählt.

