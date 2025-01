68.000 Gamer sind sich sicher: Das ist die Schwachstelle der Nintendo Switch 2

Die Nintendo Switch 2 hat ihr Köpfchen gereckt und die Fans recken sich natürlich direkt mit, um zu schauen, was die Konsole für Vor- und Nachteile bieten könnte. Mittlerweile sind sich viele einig: Die Schwachstelle kann man jetzt schon sehen.

Nintendo Switch 2: Verbindungsteil gilt jetzt bereits als Schwachstelle

Die Nintendo Switch 2 hat nun endlich doch noch das Licht der Welt erblickt, zumindest im ersten Trailer. Auf Reddit haben sich derweil schon mehr als 68.000 Gamer zusammengetan und glauben, nun schon die Schwachstelle der neuen Konsole erkannt zu haben: Ein Verbindungsteil sieht nämlich so aus, als würde es bei zu grobem Anfassen direkt abbrechen:

Wer eine Switch schonmal in der Hand hatte, der weiß, dass die Joy-Con-Controller für den Handheld-Modus am Rand angebracht werden müssen. Auch bei der Switch 2 kann man die Controller abnehmen und wieder dranstecken. Im Trailer könnt ihr dabei ein Verbindungsstück sehen, das Joy-Con mit der Konsole verbindet – und es sieht wirklich so aus, als ob es sehr leicht verbiegen oder abbrechen könnte. Dem entsprechenden Reddit-Thread haben übrigens schon 68.000 Nutzer mit einem Daumen nach oben zugestimmt – ob sie sich alle irren, erfahren wir wahrscheinlich erst zum Release der Nintendo Switch 2.

Das ist die Nintendo Switch 2:

Mario Kart 9 und Hardware-Leak der Switch 2

Momentan kocht das Internet aufgrund der Switch-2-Vorstellung. Nintendo hat außerdem noch bestätigt, dass die Switch 2 zum Release auch direkt Mario Kart 9 auf die Strecke bringen soll.

Zudem gibt es einen inoffiziellen Leak zur Hardware der Nintendo Switch 2. Demzufolge könnte die Switch 2 schwächer sein, als ihr denkt – was natürlich eine ziemlich Enttäuschung wäre.

Wie viel würdet ihr denn eigentlich für die Nintendo Switch 2 ausgeben? Oder wollt ihr sie euch überhaupt holen? Wir sammeln eure Antworten in unserem Quiz:

Hand aufs Herz: Wie viel Geld würdet ihr für die Switch 2 ausgeben?

