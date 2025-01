Mario Kart 9 für Switch 2: Trailer verrät, dass es chaotisch wird wie noch nie

Nintendo hat es bestätigt: Ein neues Mario Kart erscheint für die Switch 2. Die ersten Szenen im Trailer zeigen bereits, dass Fans mit noch viel mehr rasantem Chaos rechnen können.

Neues Mario Kart wird besonders groß

Im ersten offiziellen Trailer für die Switch 2 stellt Nintendo auch Mario Kart 9 vor. Viele Details zum Rennspiel gibt es noch nicht, doch Fans können trotzdem einen Blick auf erste Gameplay-Szenen werfen.

Die zeigen eindeutig, dass Mario Kart 9 größer als alle Vorgänger wird. Anstatt sich wie bislang auf 12 Karts zu beschränken, rasen an einer Stelle im Trailer sogar 14 Rennfahrer gleichzeitig gegeneinander um die Wette.

Auch zu sehen ist die Ziellinie der Strecke Mario Bros. Circuit. Dort gibt es Startpositionen für 24 Fahrer – also doppelt so viele wie bisher. Es könnte allerdings auch sein, dass es sich dabei nur um das Design der Strecke handelt und nicht wirklich ganz so viele Mario-Charaktere antreten.

Apropos Charaktere. Der Trailer zeigt auch angepasste Designs für viele bekannte Helden. Besonders Donkey Kong hat sich verändert. Er sieht jetzt aus wie in seinem Auftritt im Super Mario Bros. Movie.

Das neue Mario Kart für die Switch 2 wird neuer als alle zuvor. (© Nintendo)

Mario Kart für die Switch 2 wird viel chaotischer

24 Spieler in Mario Kart würde bedeuten, dass das Rennspiel noch viel chaotischer werden wird. Plötzlich fliegen doppelt so viele Bananen, Panzer und Bob-Ombs über die Strecke.

Nintendo-Fans müssen sich jetzt erstmal wieder in Geduld üben. Weitere Informationen zur Konsole und hoffentlich auch zu den Spielen sollen erst in einer Nintendo Direct am 2. April enthüllt werden. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ein paar Leaks anschauen, die etwa den Preis der Konsole oder die Spiele von Third-Party-Publishern kennen wollen.

