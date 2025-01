„Die Switch ist eine Vita 2“ – Ex-Chef erklärt, warum PlayStation scheiterte und Nintendo triumphierte

Der ehemalige Chef des PlayStation Studios erklärt im Interview, dass die Vita fast eine Funktion der späteren Switch gehabt hätte und warum der Handheld an den Erfolg der PSP nicht anknüpfen konnte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Scheitern der PS Vita

Im Interview mit Kinda Funny Games spricht Shūhei Yoshida über seine Zeit bei Sony, wenige Tage nachdem er offiziell in den Ruhestand ging. (Quelle: YouTube). Dabei ging es unter anderem um die PlayStation Vita. Der Handheld konnte mit seinem geschätzten 16 Millionen verkauften Exemplaren nicht an den Erfolg von 80 Millionen des Vorgängers, der PlayStation Portable, anknüpfen. (Quelle: The Verge).

Anzeige

„Es gibt mehrere Gründe, warum die Vita nicht funktioniert hat“, erklärt Yoshida. Er fügt jedoch hinzu, dass die Vita gerade für Fans von Indie-Spielen durchaus seinen Reiz hatte. Allerdings habe man als Unternehmen einige technische Entscheidungen getroffen, die nicht wirklich gut waren.

„Eine davon waren die proprietären Speicherkarten. Das war ein Fehler, die Leute mussten mehr Geld ausgeben, um die Speicherkarten zu bekommen“, analysiert Yoshida. Seiner Ansicht nach waren auch die Back-Touch-Funktion und der OLED-Bildschirm eine Fehlentscheidung, da diese die Produktionskosten in die Höhe trieben.

Anzeige

Als Hauptgrund für das Scheitern sieht er jedoch den Mangel an Ressourcen und Personal, die PlayStation 3 und PlayStation 4 parallel zur PS Vita zu betreiben. Die weitaus populäreren Heimkonsolen wurden priorisiert und das Handheld hatte das Nachsehen.

Der Erfolg der Switch

Genau diese Priorisierung führte Yoshidas Meinung nach zum Erfolg der Switch, da Nintendo die eigenen Ressourcen nicht auf Heimkonsole und Handheld verteilen musste. Darüber hinaus kann die Switch dank des Docks das Bedürfnis bedienen, Spiele sowohl unterwegs als auch auf der Couch zu spielen.

Anzeige

Ironischerweise besaß die Vita in einer früheren Version, die Möglichkeit, das Bild per Kabel an einen Fernseher oder Bildschirm zu übertragen, diese Idee wurde laut Yoshida aber verworfen, „um eine paar Cent zu sparen“. Deswegen nennt er die Switch auch scherzhaft eine Vita 2.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.