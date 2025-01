„Endlich ein guter Monat“: PlayStation Plus liefert ab, wenn ihr tiefer in die Taschen greift

Sony stellt neue Spiele für PlayStation Plus vor. Wenn ihr für das Extra- oder Premium-Abo zahlt, erwarten euch im Januar einige Hochkaräter – allen voran God of War: Ragnarök.

PlayStation Plus: Das sind die neuen Spiele

Die neue Ladung PlayStation-Spiele für das PS-Plus-Abo ist da. Ab dem 21. Januar könnt ihr beliebte Gaming-Hits für PS4 und PS5 ohne Zusatzkosten zocken, solange ihr für PlayStation Plus Extra oder Premium zahlt.

Die neuen Spiele für PlayStation Extra und Premium:

God of War Ragnarök (PS4, PS5)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS4, PS5)

Atlas Fallen: Reign Of Sand (PS5)

SD Gundam Battle Alliance (PS4, PS5)

Sayonara Wild Hearts (PS4)

Anno: Mutationem (PS4, PS5)

Orcs Must Die 3 (PS4, PS5)

Citizen Sleeper (PS4, PS5)

Poker Club (PS4)

Die neuen Spiele nur für PlayStation Plus Premium:

Indiana Jones und der Stab der Könige (PS4, PS5)

MediEvil 2 (PS4, PS5)

Highlight der Auswahl im Januar ist ohne Zweifel God of War Ragnarök, das im November 2022 für PS4 und PS5 erschienen ist und für Begeisterung bei Fans und Kritikern gesorgt hat. Unten findet unsere Tipps zum Spielstart:

Auch Atlas Fallen solltet ihr nicht unterschätzen. Das Action-RPG vom deutschen Entwickler Deck 13 liefert spaßiges Sand-Surfen und befriedigende Action. Mit dem Reign-of-Sand-Update wurden zudem einige Probleme der Launch-Version behoben

Das sagen PlayStation-Fans zu den neuen Spielen

PlayStation-Fans auf Reddit sind notorisch schwierig zufriedenzustellen, doch mit den aktuellen Spielen sind sie tatsächlich glücklich. Nutzer Temporary-Edge-2363 kommentiert die Auswahl mit:





(Temporary-Edge-2363 auf Endlich ein guter Monat.(Temporary-Edge-2363 auf Reddit

Die Vorfreude auf God of War Ragnarök dominiert unter den Fans ganz klar. Allerdings werden auch Citizen Sleeper, Orcs Must Die und Like a Dragon Gaiden empfohlen.

Seit dem 7. Januar könnt ihr euch auch drei Gratis-Games bei PS Plus Essential schnappen. Mit dabei ist auch Suicide Squad: Kill the Justice League, das erst kürzlich sein letztes enttäuschendes Update erhalten hat.

