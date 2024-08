Steam-Comeback überfällig: Dieses Action-RPG unterschätzt ihr alle

Ein Jahr nach dem Release von Atlas Fallen spendiert der deutsche Entwickler Deck 13 dem Action-RPG ein Gratis-Update mit vielen neuen Features. Spätestens jetzt müsst ihr das sandige Abenteuer unbedingt spielen. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Warum ihr jetzt Atlas Fallen zocken müsst

Atlas Fallen ist das unterschätzte Spiel des Jahres 2023. Das Action-RPG für PlayStation, Xbox und PC schickt euch in die Wüste, auf deren Dünen ihr surfen und gleichzeitig gegen riesige Sandbestien antreten könnt.



Besonders das Kampfsystem hat mich schon in meinem GIGA-Test beeindruckt. Das ist nicht nur angemessen wuchtig, sondern bietet auch Vielfalt, da ihr durch mehr als 150 Essenzsteine euren Kampfstil ganz individuell anpassen könnt.

Auch wenn Atlas Fallen eines meiner persönlichen Lieblingsspiele des letzten Jahres war, fielen die Nutzer-Reviews auf Steam nur ausgeglichen aus und der große Hype ließ auf sich warten. Ein großes Gratis-Update ändert das jetzt hoffentlich. Atlas Fallen hätte es wirklich verdient.



Aktuell kostet Atlas Fallen auf Steam ganze 50 Prozent weniger. Ihr zahlt also nur 19,99 Euro anstelle von 39,99 Euro (auf Steam ansehen). Das Angebot gilt noch bis zum 13. August.

Atlas Fallen: Reign Of Sand Deck13

Atlas Fallen bekommt ein riesiges Gratis-Update. Jetzt gibt es für Steam-Spieler keine Ausrede mehr. (© Focus Entertainment, Valve)

Atlas Fallen: Das steckt im neuen Update

Mit Reign Of Sand wird das Spiel ordentlich überarbeitet. Der Start wurde angepasst, es gibt neue Monster, Essenzsteine und New Game Plus mit einem härteren Schwierigkeitsgrad für erfahrene Sandsurfer.



Zusätzlich erwarten euch in der Wüste jetzt neue Kampf- und Parkour-Herausforderungen, nach deren Abschluss ihr mehr über die Geschichte der Welt erfahren könnt.

Die Anstrengungen von Entwickler Deck 13 tragen auf Steam bereits Früchte. 82 Prozent der kürzlich abgegeben Reviews fallen positiv aus. PC-Spieler zollen dem Entwickler Respekt dafür, dass er das Spiel ein Jahr nach Release noch einmal mit einem Gratis-Update erweitert.



Eine weitere große Stärke von Atlas Fallen ist der Koop-Modus. Warum das Action-RPG zu zweit besonders viel Spaß macht, könnt ihr in unserer Preview zum Spiel nachlesen:

