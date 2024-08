98 % positiv auf Steam: Fan-Liebling flattert in Kürze auf die PS5

Ein Action-Roguelike ist trotz Retro-Grafik zum Steam-Mega-Erfolg geworden. Fast zwei Jahre nach dem PC-Release schlägt auch Sony zu und schnappt sich Vampire Survivors für die PlayStation. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Steam-Liebling erscheint endlich auf der PlayStation

Hunderttausende Steam-Spieler lieben den Roguelike-Hit Vampire Survivor. Der Indie-Hit ist im Oktober 2022 für PC, Xbox und Mobilgeräte erschienen. PlayStation-Spieler gingen leer aus – zumindest bis jetzt.



Auf dem offiziellen YouTube-Kanal der PlayStation kündigt Sony jetzt an, dass Vampire Survivors am 29. August 2024 für PS4 und PS5 erscheinen wird. Ein genauer Preis ist noch nicht bekannt. Im Trailer erklärt Entwickler Poncle, das sein Spiel genauso viel kostet wie ein Hühnchen-Wrap.



Auf PC, Xbox und Switch bekommt ihr Vampire Survivors für 4,99 Euro. Auf der PS4 und PS5 könnt ihr mit einem ähnlichen Preis rechnen. Auch die DLCs werden direkt zum Release im PlayStation-Store verfügbar sein.

In Vampire Survivors kämpft ihr gegen Hunderte Feinde gleichzeitig. (© Poncle)

Was ist Vampire Survivors?

In Vampire Survivors werdet ihr oft das Zeitliche segnen. Davor müsst ihr aber noch so viele Feinde mit ins Grab nehmen, um eurem nächsten Champion mächtige Boni mit auf den Weg zu geben. Wie in einem Bullet-Hell-Shooter mäht ihr während der nächtlichen Abenteuer unzählige Gegner nieder und werdet mit neuen Waffen und Upgrades belohnt.



Die Steuerung ist dabei kinderleicht. Ich müsst lediglich euren Charakter steuern und ab und an eine neue Waffe auswählen. Das Ballern übernimmt die Spielfigur selbst.

Auf Steam wird Vampire Survivors verehrt. Das Action-Roguelike wird insgesamt von 98 Prozent der mehr als 220.000 Reviews positiv bewertet. Im Trailer wird Spielzeit von mindestens 13,5 Stunden versprochen. Die PC-Spieler machen allerdings klar, dass auch 50 oder sogar 100 Stunden keine Seltenheit sind.

