7 Days to Die: Trophäen – Leitfaden für 100% in V1.0

7 Days to Die V1.0 erschien mit einem neuen Design für die PS5. Damit ihr alle Trophäen freischalten und die 100 % erreichen könnt, findet ihr nachfolgend einen Leitfaden. Die meisten Trophäen sind leicht freizuschalten. Spielt ihr 7 Days to Die regelmäßig, bekommt ihr sie nach und nach. Für Singleplayer sind die Online-Trophäen vielleicht unbeliebt, aber realisierbar.

Trophäen-Leitfaden zu 100 %

In 7 Days to Die V1.0 könnt ihr insgesamt 44 Trophäen freischalten:

31x Bronze

10x Silber

2x Gold

1x Platin

Im Vergleich zu den ursprünglichen Trophäen hat sich in V1.0 einiges geändert. Die meisten Zahlen wurden verringert. Zum Beispiel müsst ihr jetzt nicht mehr 2.500 andere Spieler in Online-Spielen töten, sondern nur noch 25, um alle Online-Trophäen zu bekommen. Dafür müsst ihr aber nicht nur 1.250 Minuten in einem Singleplayer-Spiel überleben, sondern 1.680. Unterm Strich sind die Anforderungen vereinfacht worden.

Theoretisch müsst ihr keine bestimmte Reihenfolge für das Freischalten der Trophäen beachten. Wir empfehlen euch aber, die Online-Trophäen nicht auf die lange Bank zu schieben. Sollten die Server von 7 Days to Die jemals abgeschaltet werden, dann könnt ihr diese Trophäen nicht mehr abschließen. Schnappt euch also ein paar Freunde und versucht euch im Koop einen Spaß daraus zu machen.

In der Regel könnt ihr den Fortschritt in Trophäen in verschiedenen Spielen generieren. Habt ihr eine eigene Welt und spielt gleichzeitig in der Welt eines Freundes mit, dann zählen zum Beispiel alle eure Tode für die entsprechenden Trophäen. Wenn eine Trophäe nur in einem bestimmten Spiel freigeschaltet werden kann, dann wird es in der Beschreibung explizit formuliert.

Wir empfehlen euch zu Beginn von 7 Days to Die V1.0 die Herausforderungen abzuschließen. Dabei schaltet ihr schon einige Trophäen frei und werdet in das Spiel eingeführt, sofern ihr es noch nicht in der alten Version gespielt habt.

Denn er ist der Taxman

Beschreibung: Fertige deine erste Steinaxt

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr eure erste Steinaxt hergestellt habt.

Gut im Bett

Beschreibung: Platziere zum ersten Mal einen Schlafsack, ein altes Bett oder Doppelbett

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr euren ersten Schlafsack oder genannte Betten platziert habt.

Doktorspiele

Beschreibung: Stoppe die kritische Blutung mit einem Verband, Erste-Hilfe-Verband oder Verbandskasten.

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr bei einer kritischen Blutung einen Verband oder Verbandskasten verwendet habt. Die kritische Blutung erkennt ihr an dem Symbol, das wir euch auf dem folgenden Bild zeigen.

Eine kritische Blutung erkennt ihr an diesem Herzsymbol. Nutzt die Gelegenheit, sie zu heilen, um die Trophäe „Doktorspiele“ zu bekommen. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Handwerker

Beschreibung: Fertige deinen ersten Holzrahmen

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr euren ersten Holzrahmen hergestellt habt. Wir haben diese Trophäe tatsächlich freischalten können, indem wir einen existierenden Holzrahmen in unserem besetzten Haus abgebaut haben.

Das Heimstättengesetz

Beschreibung: Platziere deinen ersten Gebietsschutz

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr euren ersten Gebietsschutzblock platziert habt. Ihr benötigt dafür lediglich 5 kleine Steine und könnt ihn im Anschluss wieder aufheben. Wartet also gar nicht auf die richtige Gelegenheit, sondern holt euch die Trophäe gleich.

Alexander Bell

Beschreibung: Fertige 50 Gegenstände

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr 50 Gegenstände hergestellt habt.

Benjamin Franklin

Beschreibung: Fertige 500 Gegenstände

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr 500 Gegenstände hergestellt habt.

Henry Ford

Beschreibung: Fertige 1.500 Gegenstände

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr 1.500 Gegenstände hergestellt habt.

Thomas Edison

Beschreibung: Fertige 5.000 Gegenstände

Trophäe: Silber

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr 5.000 Gegenstände hergestellt habt.

Der Totengräber

Beschreibung: Töte 10 Zombies

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr 10 Zombies getötet habt.

Der Einbalsamierer

Beschreibung: Töte 100 Zombies

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr 100 Zombies getötet habt.

Der Leichenbestatter

Beschreibung: Töte 500 Zombies

Trophäe: Silber

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr 500 Zombies getötet habt.

Der Bestattungsunternehmer

Beschreibung: Töte 2.500 Zombies

Trophäe: Silber

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr 2.500 Zombies getötet habt.

Napoleon

Beschreibung: Töte einen anderen Spieler

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr einen anderen Spieler online getötet habt.

Julius Cäsar

Beschreibung: Töte 5 andere Spieler

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr 5 andere Spieler online getötet habt.

Dschingis Khan

Beschreibung: Töte 10 andere Spieler

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr 10 andere Spieler online getötet habt.

Alexander der Große

Beschreibung: Töte 25 andere Spieler

Trophäe: Silber

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr 25 andere Spieler online getötet habt.

Christopher Columbus

Beschreibung: Reise 10 Kilometer

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr 10 Kilometer gereist seid.

Ferdinand Magellan

Beschreibung: Reise 50 Kilometer

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr 50 Kilometer gereist seid. Sobald ihr ein Fahrrad habt, geht das sehr schnell.

Marco Polo

Beschreibung: Reise 250 Kilometer

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr 250 Kilometer gereist seid. Sobald ihr ein Fahrrad habt, geht das schnell.

Neil Armstrong

Beschreibung: Reise 1.000 Kilometer

Trophäe: Silber

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr 1.000 Kilometer gereist seid. Sobald ihr ein Fahrrad habt, ist es zwar immer noch eine lange Strecke, aber kein Problem für Spieler, die 7 Days to Die sowieso spielen.

Beiß ins Gras

Beschreibung: Stirb 1 Mal

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr das erste Mal gestorben seid.

Aus die Maus

Beschreibung: Stirb 7 Mal

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr 7 Mal gestorben seid. Dabei ist es irrelevant, ob in einem Spiel oder in verschiedenen.

Gib den Löffel ab!

Beschreibung: Stirb 14 Mal

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr 14 Mal gestorben seid. Dabei ist es irrelevant, ob in einem Spiel oder in verschiedenen.

Triff deinen Schöpfer

Beschreibung: Stirb 28 Mal

Trophäe: Silber

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr 28 Mal gestorben seid. Dabei ist es irrelevant, ob in einem Spiel oder in verschiedenen.

Gesund und munter

Beschreibung: 4 in Standhaftigkeit erreicht

Trophäe: Bronze

Lösung: Levelt hierfür die Fertigkeit „Standhaftigkeit“ auf Level 4. Diese Fertigkeit ist grundsätzlich eine gute Investition in euer Überleben.

Fit wie ein Turnschuh

Beschreibung: 6 in Standhaftigkeit erreicht

Trophäe: Bronze

Lösung: Levelt hierfür die Fertigkeit „Standhaftigkeit“ auf Level 6. Diese Fertigkeit ist grundsätzlich eine gute Investition in euer Überleben.

Putzmunter

Beschreibung: 8 in Standhaftigkeit erreicht

Trophäe: Bronze

Lösung: Levelt hierfür die Fertigkeit „Standhaftigkeit“ auf Level 8. Diese Fertigkeit ist grundsätzlich eine gute Investition in euer Überleben.

Der Inbegriff von guter Gesundheit

Beschreibung: 10 in Standhaftigkeit erreicht

Trophäe: Silber

Lösung: Levelt hierfür die Fertigkeit „Standhaftigkeit“ auf Level 10. Diese Fertigkeit ist grundsätzlich eine gute Investition in euer Überleben.

Die Welt von oben

Beschreibung: Greifst du etwa nach dem Himmel?

Trophäe: Bronze

Lösung: Baut euch so lange nach ganz oben, bis ihr diese Trophäe freigeschaltet habt. Es müssten ca. 255 Meter sein. Wir empfehlen euch einfach block für Block nach oben zu bauen und vor jedem Stein hoch zu hüpfen. Eine natürlich gebaute Base wird in der Regel kaum diese Höhe erreichen, weshalb ihr die Trophäe eher künstlich freischalten müsst.

Tiefste Untiefen

Beschreibung: Wie tief kannst du sinken?

Trophäe: Bronze

Lösung: Baut ein Loch so tief unter euch, bis ihr diese Trophäe bekommen habt. An das herauskommen könnt ihr später denken.

Der Eisbader-Club

Beschreibung: Kalt genug?

Trophäe: Bronze

Lösung: Zieht euch nackt aus und stellt euch im Regen an einem Ort, an dem die Temperatur unter 0 Grad fällt. Ihr müsst zu 100 % nass sein.

Dirty Larry

Beschreibung: Fühlst du dich glücklich?

Trophäe: Silber

Lösung: Tötet 44 Gegner mit einer 44. Magnum.

Hals- und Beinbruch

Beschreibung: Ist dein Standbein gebrochen?

Trophäe: Bronze

Lösung: Springt aus einer größeren Höhe herunter und brecht euch das Bein. Achtet aber darauf, dass ihr nicht zu hoch ansetzt, sonst sterbt ihr.

Dem Tod begegnet

Beschreibung: 60 Minuten in einem einzelnen Spiel überlebt

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr in einer und derselben Welt 60 Minuten verbracht habt.

Nahtoderlebnis

Beschreibung: 180 Minuten in einem einzelnen Spiel überlebt

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr in einer und derselben Welt 180 Minuten verbracht habt.

Dem Tod von der Schippe gesprungen

Beschreibung: 600 Minuten in einem einzelnen Spiel überlebt

Trophäe: Silber

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr in einer und derselben Welt 600 Minuten verbracht habt.

Fast unsterblich

Beschreibung: 1.680 Minuten in einem einzelnen Spiel überlebt

Trophäe: Gold

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr in einer und derselben Welt 1.680 Minuten verbracht habt.

Plünderer

Beschreibung: Level 7 erreicht

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr in einer und derselben Welt Level 7 erreicht habt.

Abenteurer

Beschreibung: Level 28 erreicht

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr in einer und derselben Welt Level 28 erreicht habt.

Nomade

Beschreibung: Level 70 erreicht

Trophäe: Bronze

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr in einer und derselben Welt Level 70 erreicht habt.

Krieger

Beschreibung: Level 140 erreicht

Trophäe: Silber

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr in einer und derselben Welt Level 140 erreicht habt.

Überlebenskünstler

Beschreibung: Level 300 erreicht

Trophäe: Gold

Lösung: Wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr in einer und derselben Welt Level 300 erreicht habt.

100 % abgeschlossen