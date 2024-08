Die 9 gruseligsten Horrorfilme mit FSK 12

2 / 7

Der Horror-Mystery-Film „Nope“ aus dem Jahr 2022 stammt von Jordan Peele, der mit „Get Out“ und „Wir“ in den vergangenen Jahren mehrmals frischen Wind in das Film-Genre gebracht hat. In „Nope“ dreht sich alles um das Geschwisterpaar OJ und Emerald Haywood, welche versuchen die pleitegegangene Pferderanch ihres verstorbenen Vaters fortzuführen. Doch hier geht es schon länger nicht mit rechten Dingen zu sich. Immer mehr unerklärliche Phänomene lässt die beiden langsam an ihrem Verstand zweifeln.