The Occultist: Neues First-Person-Horror-Adventure angekündigt

Das First-Person-Horror-Adventure The Occultist entführt Spieler auf eine unheimliche Insel, um das mysteriöse Verschwinden von Alan Rebels’ Vater aufzuklären. Den Ankündigungs-Trailer des Spiels könnt ihr euch direkt oben anschauen.

Paranormale Ermittlungen auf der Insel Godstone

In The Occultist schlüpfen Spieler in die Rolle von Alan Rebels, einem Ermittler paranormaler Phänomene, der sich auf die geheimnisvolle Insel Godstone begibt. Dort muss er das mysteriöse Verschwinden seines Vaters aufklären. Ausgestattet mit einem mystischen Pendel navigiert er durch neblige Straßen und unheimliche Gebäude.

Dank des Pendels kann Alan Rebel die Umgebung manipulieren, wie auch im Ankündigungs-Trailer oben zu sehen ist. Der Einsatz von Alans paranormalen Talenten ermöglicht es ihm zudem, mit verfluchten Seelen zu kommunizieren, die sich in den verlassenen Straßen und Gebäuden herumtreiben.

The Occultist kommt recht düster daher. (© Daedalic Entertainment)

Schleichen statt Ballern und Kämpfen

Wer jetzt erwartet, dass er die Geister mit einer Armbrust und Weihwasser-getränkten Bolzen aufs Korn nimmt, wird enttäuscht. The Occultist möchte anscheinend den Horror-Aspekt in den Vordergrund stellen und verzichtet deswegen auf ein echtes Kampfsystem.



Stattdessen müsst ihr euch vor den Gegnern verstecken oder sie möglichst still und leise umschleichen, um der Gefahr zu entgehen. Und auch Knobelfans kommen auf ihre Kosten – denn Rätsel-Passagen sind ebenfalls mit von der Partie. Vielleicht also genau das richtige für Fans von Amnesia: The Bunker (Test).

Publisher Daedalic peilt 2025 für den Release an – ein genaues Datum gibt es aber noch nicht. Wir wissen jedoch schon, dass The Occultist für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen soll.



Ob es die Widersacher in The Occultist mit diesen grausamen Viechern aufnehmen können werden?

Dieser Beitrag wurde mithilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.

