10 Jahre später: Fans trauern um legendäres PlayStation-Spiel

Zum 10. Geburtstag von P.T. gedenken zahlreiche Gamer dem kultigen Horrorspiel auf Reddit. Obwohl das Spiel nie richtig veröffentlicht wurde, hat es doch viele andere Horrorspiele inspiriert.

Horror-Legende P.T. alias Silent Hills Playable Teaser hat Geburtstag

Am 12. August 2014 erblickte P.T. auf der PlayStation 4 das Licht der Welt. Was als spielbarer Teaser zu einem neuen Silent-Hill-Spiel („Silent Hills“) gedacht war, verschwand nach einem Rechtsstreit zwischen Game Director Hideo Kojima und Publisher Konami vorzeitig im digitalen Nirvana.



Trotz der tragischen Geschichte: Heute gilt P.T. als waschechte PlayStation-Legende und Spieler zehren nach wie vor von der Frage „Was wäre, wenn …“ – davon zeugt auch ein ganz neuer Reddit-Thread, in dem zahlreiche User um den genialen Horror-Teaser trauern:

Ein User schreibt zum Beispiel:

Die Demo mag schon vor Jahren entfernt worden sein, aber diese Gänge haben sich für immer in mein Gehirn eingebrannt. Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal in dieses Badezimmer gegangen bin... Ich werde für immer paranoid sein, wenn ich durch Ritzen in einer Tür spähe. (Quelle: Reddit-User Massive-Weiner

Tot, aber nicht vergessen: P.T. hat Spuren hinterlassen

Aussagen wie diese sind der Grund, warum P.T. bis heute ein beliebtes Gesprächsthema in der Horror-Bubble ist. Die Atmosphäre, das clevere Game-Design und das theoretische Potenzial von Silent Hills haben aber nicht nur Spieler in den Bann gezogen.



Tatsächlich sind in den nachfolgenden Jahren diverse Spiele auf dem Markt erschienen, die sich als geistiger Nachfolger von P.T. verstehen. Dazu zählen zum Beispiel Visage (auf Steam ansehen) oder Layers of Fear (auf Steam ansehen). Und sobald ein neues Horrorspiel einen fotorealistischen Flur zeigt, sprechen sofort alle von P.T.



Insofern kann man Hideo Kojima wohl nur gratulieren. Konami hat zwar versucht P.T. auf der PlayStation auszulöschen, aber in den Köpfen der Spieler spukt das Game auch noch 10 Jahre später umher.

