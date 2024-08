So kriegt ihr Assassin’s Creed Shadows für Xbox und PS5 schon jetzt 12 Euro günstiger

Ein Assassin’s Creed in Japan – darauf haben etliche Fans seit Jahren gewartet. Ubisoft verlangt standardmäßig rund 80 Euro für Assassin’s Creed Shadows, wenn ihr auf PS5 oder Xbox Series spielen wollt. Doch bei Coolblue könnt ihr euch die Konsolenversion des Open-World-Abenteuers noch günstiger sichern.

Ein Traum wird wahr! Am 15. November 2024 soll Assassin’s Creed Shadows endlich erscheinen und den Spielern eine große Open-World-Spielwiese in Japan bieten. Das einzige, was die Vorfreude noch trüben kann, ist der Preis des neuen AC-Teils. Denn Ubisoft will stolze 79,99 Euro für die Standard-Konsolenversion abkassieren.



Wem das zu viel ist, der muss nicht darauf warten, dass der Preis irgendwann nach dem Release fällt. Denn bei Coolblue könnt ihr euch schon jetzt die PS5-Version (bei Coolblue anschauen) und die Version für die Xbox Series (bei Coolbue anschauen) für jeweils 68 Euro vorbestellen – ihr spart also rund 12 Euro im direkten Vergleich. Günstiger kriegt ihr das Spiel aktuell nirgends zu kaufen.

Assassin’s Creed Shadows (PS5) statt UVP: 79,99 Euro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2024 08:42 Uhr

Assassin’s Creed Shadows (Xbox Series) statt UVP: 79,99 Euro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2024 08:43 Uhr

Keine Versandkosten – Lieferung am Release-Tag

Coolblue bietet euch zudem zwei weitere Vorteile. So fallen beim Online-Händler keine zusätzlichen Versandkosten an, die den Rabatt schmälern würden. Zudem verspricht Coolbue eine Lieferung am Release-Tag: dem 15. November 2024. Wer will, kann sein Spiel alternativ auch am Erscheinungstag vor Ort abholen. Coolblue betreibt jeweils einen Laden in Düsseldorf und einen in Essen.



Gut zu wissen: Wer bei Coolbue vorbestellt, erhält laut dem Beschreibungstext auch Zugriff auf die Sonder-Quest „Ein Hundeleben“ – ganz gleich, ob ihr euch das Spiel für die PS5 oder die Xbox Series vorbestellt.

Habt ihr eigentlich schon das über 10 Minuten lange Gameplay-Video von Assassin’s Creed Shadows gesehen? Wenn nicht, könnt ihr das hier nachholen:

Assassin’s Creed Shadows: Erweiterter Gameplay-Walkthrough

