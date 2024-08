51 Euro günstiger: Fantasy-RPG zaubert sich mit Rabatt in die Xbox-Bestseller

Hogwarts Legacy: Official Launch Trailer 4K

Hogwarts Legacy: Official Launch Trailer 4K

Mit einem Mega-Rabatt von 60 Prozent könnt ihr euch die Digitale Deluxe Edition des Rollenspiel-Hits Hogwarts Legacy aktuell deutlich günstiger als sonst schnappen. In den Xbox-Charts geht es mit diesem Preisnachlass auch wieder ganz nach oben für das RPG. Den Trailer könnt ihr euch oberhalb des Artikels ansehen.

Der Rollenspiel-Hit Hogwarts Legacy war 2023 einer der größten Gaming-Hits überhaupt. Über ein Jahr nach seinem Release könnt ihr das Fantasy-RPG in der Digital Deluxe Edition jetzt bereits mit einem 60-Prozent-Rabatt im Xbox-Store abgreifen und die Welt von Harry Potter nach Herzenslust auf eurer Konsole erkunden.

Hogwarts Legacy kostet aktuell nur 33,99 Euro statt 84,99 Euro. Damit ist der bislang niedrigste Preis für die Digital Deluxe Edition erreicht. Der Rabatt ist noch bis zum 19. August 2024 gültig (im Xbox-Store ansehen).

Anzeige

Xbox-Kracher: Hogwarts Legacy stark reduziert

In Hogwarts Legacy dürft ihr als Fünftklässler durch die legendäre Zaubererschule stromern und kommt einer gefährlichen Verschwörung mit dunklen Zauberern und einer Koboldrebellion auf die Schliche. Die Geschichte spielt zwar rund hundert Jahre bevor Harry, Ron und Hermine zum ersten Mal die Große Halle betreten, doch für Fans gibt es an allen Ecken und Enden Orte und Geheimnisse, die sie wiedererkennen werden.

Anzeige

Ihr könnt unter anderem berühmte Zaubersprüche lernen, es euch im Raum der Wünsche gemütlich machen und auf Kreaturen treffen, die im Harry-Potter-Universum traditionell eine große Rolle spielen.

In Hogwarts Legacy erwartet euch ein Abenteuer voller Magie. (Warner Bros. Games)

Die Digital Deluxe Edition von Hogwarts Legacy enthält neben dem Basis-Spiel auch noch den DLC Paket der Dunklen Künste, das euch verschiedene Kosmetik-Items sowie einen Thestral als Reittier bietet.

Anzeige

Xbox-Bestseller: Fantasy-RPG meldet sich zurück

In den Xbox-Charts springt Hogwarts Legacy mit dem Rabatt direkt wieder auf den vierten Platz – das Fantasy-RPG ist also weiterhin ein echter Verkaufsschlager. Noch beliebter sind derzeit nur GTA Online und GTA 5 sowie Ubisofts Open-World-Shooter The Division 2, der derzeit ebenfalls stark im Preis reduziert ist (Quelle: Xbox).

Harry-Potter-Fans dürfen sich bereits auf eine kommende HBO-Serie freuen – allerdings muss diese so manche Fehler der Filme vermeiden:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.