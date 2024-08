Dieses RPG hat mich berührt wie kein anderes – jetzt ist der beste Zeitpunkt, es zu spielen

Ihr seid im Sommerloch und wisst nicht, was ihr spielen sollt? Dann könntet ihr doch eines der besten Rollenspiele überhaupt nachholen – ein großer Tipp von mir, und dazu auch noch stark reduziert bei Steam zu haben.

Persona 5 Royal sollte jeder nachholen, der es noch nicht gespielt hat

Viele Kultspiele sind oft so gut, dass sie sogar von jenen Spielern geliebt werden, die mit dem Genre eigentlich nicht so viel anfangen können: Das Rogue-like Hades etwa begeistert nicht nur Rogue-like-Fans, sondern kann auch Spieler überzeugen, die Rogue-likes gar nicht mögen – ich war so eine Spielerin.

JRPGs sind neben Rogue-likes eher Titel, denen ich aus dem Weg gehe. Obwohl ich ein absoluter Rollenspiel-Fan bin – nur kenne ich mich wohl mit den japanischen RPGs einfach nicht so aus. Trotzdem habe ich damals Persona 5 kurz nach Release gespielt, einfach, weil alle gesagt haben, es sei eines der besten Spiele überhaupt.

Und es stimmt! Bis heute ist Persona 5 das einzige JRPG, welches zu meinen absoluten Favoriten zählt – und das hat auch viel mit den völlig einzigartigen Gameplay-Mechaniken zu tun, die wunderbar in diesem Spiel zusammenpassen.

Schaut in den wilden Trailer zu Persona 5 Royal!

Darum geht es in Persona 5 Royal

Persona 5 verbindet Creature-Collecting à la Pokémon mit JRPG- und Life-Sim-Elementen, sodass ihr euch richtig intensiv in das Leben des Protagonisten Joker hineinfühlen könnt.

Eigentlich seid ihr nämlich nur ein ganz normaler Schüler in einer Oberschule in Tokio. Nachdem eine seltsame App auf eurem Handy auftaucht, könnt ihr aber nicht ganz so normale Parallelwelten betreten: Bei Nacht werdet ihr zum Phantomdieb und könnt in das Unterbewusstsein fieser Menschen eindringen, um sie dort von ihren schädlichen Begierden zu befreien.

Das tolle an Persona 5 ist aber nicht nur die völlig abgedrehte Story, sondern auch das spaßige Kampfsystem mit euren Kreaturen, die ihr stets auf unterschiedlichste Arten weiterentwickeln könnt. Die Charaktere, mit denen ihr Freundschaften schließt, sind außerdem wunderbar geschrieben und fühlen sich beinahe echt an.

Wenn ihr es ausprobieren wollt, dann am besten jetzt

Aufgrund des sehr besonderen, Comic-artigen Grafikstils, wirkt Persona 5 Royal auch heute keineswegs alt – obwohl das Originalspiel schon 2016 erschienen ist. Das Alter des Spiels bringt aber ganz andere Vorteile mit sich: Erst einmal gibt es seit 2020 die überarbeitete Royal-Version, welche etliche neue Inhalte bietet und das Spiel zu einem Meisterwerk abrundet.

Gleichfalls ist Persona 5 Royal auch auf nahezu allen Konsolen spielbar: Ob nun auf der Nintendo Switch, auf PS5, Xbox Series oder auf dem Steam Deck – und natürlich ist auch die einfache PC-Version erhältlich.

Besonders lohnt sich der Kauf momentan schließlich, weil Persona 5 Royal gerade auf mehrere Plattformen stark reduziert angeboten wird: Auf Steam etwa bekommt ihr das Spiel mit 60 Prozent Rabatt für nur 23,99 Euro (auf Steam ansehen). Und falls ihr die PS5-Version bevorzugt, holt euch doch die Disc-Version zum halben Preis bei Amazon.

Persona 5 Royal (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2024 12:20 Uhr

Persona 5 Royal ATLUS

