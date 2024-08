Warnung an Skyrim-Spieler: Eure Speicherstände sind vielleicht in Gefahr

Einem Gerücht nach bahnt sich wohl ein offizielles Update für The Elder Scrolls 5: Skyrim an – und das kann für einige Spieler eine ziemlich schlechte Nachricht sein.

Offizielles Update könnte eure Mods zerhauen

Viele, die momentan noch oder wieder The Elder Scrolls 5: Skyrim spielen, haben ihr Spiel mit Mods ausgestattet. Falls ihr auch dazugehört, solltet ihr in nächster Zeit vielleicht lieber eure Daten sichern – denn einem Gerücht nach steht wohl ein neues Update seitens Bethesda für das Rollenspiel an.

Anzeige

Sollte dieses Update tatsächlich bald in Skyrim integriert werden, besteht eine sehr gute Möglichkeit, dass viele eurer Mods nicht mehr funktionieren – und der Speicherstand, den ihr gerade benutzt, verloren geht. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Mods ihr besitzt und welche Verbesserungen das Update am Spiel vornimmt.

Ist euer Spiel nicht mit Mods versehen, braucht ihr euch natürlich keine Sorgen machen.

Anzeige

Gerücht: Offizielles Update wohl aufgrund neuer Creations-Mod geplant

Im offiziellen Skyrim-Forum auf Reddit hat Nutzer Plasma7007 einen Post aus einer Discord-Gruppe geteilt, in welcher ein anderer Spieler vor dem möglichen Update warnt (auf Reddit ansehen).

Anzeige

Das Zitat auf dem Screenshot des Discord-Beitrags liest sich übersetzt wie folgt:

Ich habe ein überzeugendes Gerücht gehört, dass Skyrim bald ein neues Update bekommt! Stellt sicher, dass euer Spiel gesichert ist, um auf alles vorbereitet zu sein!

Weiter unten im Reddit-Thread vermutet ein Spieler, dass es vielleicht an der kommenden Creations-Mod ‘A Tale of Blood and Snow’ liegt; also einer Mod, die nach Release offiziell im Creations Club gekauft werden kann. Auch diese Mod wird wohl von bekannten Moddern der Community entwickelt. Wir haben erst vor Kurzem von einer anderen Creations-Mod berichtet, welche die Bardenakademie im Spiel komplett neu aufzieht.

Was könnt ihr tun, falls euer Spiel mit Mods ausgestattet ist?

Generell sollte jeder, der sein Skyrim mit Mods ausgestattet hat, stets auf Nummer sicher gehen – denn nicht alle offiziellen Updates seitens Bethesda werden geleakt oder gar angekündigt.

Wichtig sind für euch zwei Dinge: Sichert eure Daten separat ab und sorgt dafür, dass Skyrim über Steam nicht automatisch Updates erhält.

Updates untersagen: Es gibt mehrere Methoden hierfür, doch am sichersten ist wohl der Appmanifest-Ansatz. Wichtig ist hier, dass ihr euer Spiel zukünftig nur noch über den skse64_loader laden könnt!

So geht es:

Findet die Datei „appmanifest_489830.acf“ in eurem Steamapps-Ordner (Wichtig: Es muss die Nummer „489830“ sein und keine andere!)

in eurem Steamapps-Ordner (Wichtig: Es muss die Nummer „489830“ sein und keine andere!) Wählt die Eigenschaften der Datei aus und setzt das Häkchen bei „Schreibgeschützt“

aus und setzt das Häkchen bei Ab jetzt wird Steam Skyrim nie wieder updaten können. Sobald ihr das Häkchen wieder herausnehmt, kann es wieder Updates installieren

Wichtig: Ab jetzt könnt ihr Skyrim auch nicht mehr über Steam starten, wie oben bereits angedeutet

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.