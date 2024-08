Neuer Skyrim-Inhalt liefert, was Bethesda sträflich vernachlässigt hat

Es ist wieder an der Zeit, Skyrim anzuwerfen. Warum? Weil es jetzt eine offizielle, inoffizielle Erweiterung gibt – und die fühlt sich nicht nur wie ein brandneuer DLC an, sondern verbessert auch den einen großen Makel des Spiels.

The Bards College Expansion: Endlich ein richtiger Barde in Skyrim werden

Die Bardenakademie in The Elder Scrolls 5: Skyrim hat endlich ihr lang verdientes Update bekommen – und zwar in Form einer Creations-Mod, die ihr ohne Probleme installieren könnt und die mit 10 Spielstunden nur 10 Euro kostet (Quelle: Bethesda.net). Ein ziemlich guter Deal – ganz besonders, wenn klar wird, wie viel in der Mod eigentlich drinsteckt.

Anzeige

Neben einer komplett ausgebauten Barden-Fraktion, der ihr nun beitreten könnt, gibt es einen neuen Skill-Tree, etliche neue (und gute) Quests, neue Companions, neue Gebiete und schließlich auch neue Möglichkeiten, euch zu verwirklichen: Tretet als Barde in Tavernen auf oder lasst andere Barden über eure Abenteuer singen.

Anzeige

Schaut in den offiziellen Trailer zur Bards College Expansion:

Soll sich wie ein offizielles DLC anfühlen

Falls ihr Mods für Skyrim bereits ausprobiert habt, wisst ihr eines: Zwar gibt es wundervolle, von Spielern kreierte, Inhalte für Skyrim, doch oft fühlen die sich nicht unbedingt so an, als hätten sie auch offiziell seitens Bethesda erscheinen können.

Anzeige

Das Besondere an The Bards College Expansion ist die Liebe zur Originalversion des Spiels. Die neuen Inhalte sollen sich nicht wie eine Mod anfühlen, sondern wie eine passende Erweiterung – und zwar eine, die auch von Bethesda hätte ins Spiel gebracht werden können. Dafür hat der bekannte Modder Kinggath sogar die originalen Synchronsprecher einiger NPCs im Spiel angeheuert: Die bekannten NPC-Mitglieder der Bardenakademie werden euch also neue Dinge zu erzählen haben, während brandneue Barden ins Spiel treten und die Akademie aufmischen.

Auf der offiziellen Homepage der Mod The Bards College Expansion könnt ihr euch genau durchlesen, was ihr bekommen werdet – und das ist nicht wenig für den geringen Preis von 10 Euro.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.