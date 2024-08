Oh nein, ich habe mich in den neuen Starfield-DLC total verliebt

Ich habe Starfield nach meinem ersten 50-Stunden-Lauf nicht mehr angerührt – und das leider auch, weil es nicht wirklich einen tiefen Eindruck hinterlassen hat. Doch zu Shattered Space muss ich einfach wieder reinschauen.

Shattered Space verspricht handgemachten, exotischen Planeten

Auch wenn Starfield bislang einfach nicht an andere Bethesda-Spiele herankommt, muss dem Entwickler eines zugestanden werden: Das Studio gibt nicht auf und hört auf das Feedback der Fans, scheinbar in der Hoffnung, Starfield doch noch in den Bethesda-Olymp emporzuheben.



Das zeigt nicht nur das gerade erschienene und kostenlose Fahrzeug-Update in Starfield, sondern wohl auch der kommende DLC Shattered Space. Hier erwartet uns im besten Falle eine dunkle Story auf einem fernen Planeten, dessen Städte und Umgebungen größtenteils handgemacht sein sollen. Also das Gegenteil der vielen ‘leeren’ Planeten, die in Starfield so oft kritisiert werden.

Anzeige

Schaut doch selbst in Starfield: Shattered Space hinein!

Starfield - Shattered Space Bethesda Game Studios

Was Shattered Space besser machen will als Starfield

Während einer der besten Missionen in Starfield (die Quest „Sure Bet“) müsst ihr eine Ladung teuren Alkohol aus einem Frachter bergen. Was nicht gerade nach einer interessanten Quest klingt, ist tatsächlich ziemlich fantastisch – denn die künstliche Schwerkraft funktioniert auf dem Frachter nicht mehr richtig, weshalb ihr schwerelos umher gleitet und sogar kämpfen müsst. Das Ganze hat wahnsinnigen Spaß gemacht – und Shattered Space macht sich das wohl zunutze.



Darum geht es in Shattered Space: Über das Notsignal einer verlassenen Sternenstation findet ihre euren Weg zu dem geheimnisvollen Planeten Va'ruun'kai, dem Heimatort der faszinierendsten Fraktion in Starfield: Haus Va'ruun.



Was vom Namen her gut eine Gilde in The Elder Scrolls 3: Morrowind sein könnte, ist hier eine Gruppierung von religiösen Fanatikern, welche die Große Schlange anbetet. In Starfield selbst spielt Haus Va'ruun leider nur eine kleine Rolle – in Shattered Space nimmt sie dafür den Mittelpunkt ein.



Nach einer bizarren Katastrophe auf Va'ruun'kai werdet ihr den Planeten wie auch Haus Va'ruun selbst ergründen können; auf euch soll eine düstere Geschichte und ein exotischer Ort warten – handgemacht und mit Schauplätzen ohne Schwerkraft, wie ihr im Trailer weiter oben bereits sehen könnt.

Anzeige

Das will Shattered Space besser machen: Immer wieder betont Bethesda, dass in Shattered Space sehr viel von Hand gestaltet wurde; darunter natürlich die Stadt Dazra auf dem Planeten Va'ruun'kai – aber auch umliegende Gebiete in dieser unwirklichen Welt. Und genau das ist es, was sich die Spieler insbesondere von Starfield wünschen.



Ich bin außerdem ein großer Fan aller düsteren Fraktionen in Bethesda-Spielen – angefangen bei der Dunklen Bruderschaft in den The-Elder-Scrolls-Teilen bis hin zu den Morag Tong in Morrowind. Die Story in Shattered Space soll also blutig, dunkel und voller Intrigen sein? Ich bin sofort dabei, ganz besonders, weil ich selbst Haus Va'runn schon im Grundspiel sehr mochte (so sehr, dass mein Charakter dieser verrückten Religion angehört – mal sehen, wie sich das auf Shattered Space auswirkt).



Dead-Space-artiger Horror, Schwerelosigkeit und ein verrückter, kaputter Planet – das könnte, so glaube ich, richtig gut werden. Und deshalb werde ich auf jeden Fall ab Release von Shattered Space wieder mein Raumschiff starten und mich auf die Reise in Starfield begeben.



Shattered Space ist auch gar nicht mehr so weit entfernt und soll am 30. September 2024 für Xbox Series und PC erscheinen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.